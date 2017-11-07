Современные проблемы общей и космической радиобиологии обсуждали ученые на одноименной международной конференции, состоявшейся в стенах Дома международных совещаний. Как отметил директор Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ, член­корреспондент РАН, доктор биологических наук профессор Евгений Красавин, в ОИЯИ она уже стала традиционной. ­ Конференция, ­ уточнил Евгений Александрович, ­ посвящена актуальным вопросам радиационной биологии и прежде всего вопросам космической радиобиологии. Дело в том, что на нашу Лабораторию возложена очень важная задача – моделирование действий космических видов излучения на различные биологические объекты. И эта задача сопряжена с запланированными полетами к дальним планетам, астероидам и вообще проблемами освоения дальнего космоса. Задача стоит перед человечеством, и она будет решаться, и, конечно, радиационный фактор, который присутствует в космосе, по­видимому, является определяющим и главным лимитирующим фактором для реализации такого рода миссии. Поэтому мы традиционно собираем коллег и обсуждаем вопросы действия тяжелых заряженных частиц, моделировать которые можем, используя базовые установки ОИЯИ – это ускорители ЛЯР и новая машина, которая сейчас успешно работает – Нуклотрон с новым линейным ускорителем и т.д., ­ прокомментировал директор ЛРБ ОИЯИ. На конференцию собрались специалисты из разных институтов, прежде всего из институтов Российской академии наук, в том числе из Института медико­биологических проблем РАН, институтов из Пущино, Санкт­Петербурга и многих других городов. Кроме того, конференция объединила специалистов, входящих в Научный совет РАН по радиобиологии, который выступает в роли соорганизатора форума. В ходе конференции ученые обсудили не только вопросы радиационной биологии, но и с интересом восприняли доклад уже известного читателям «Встречи» по предыдущим публикациям профессора Ричарда Гувера из НАСА, с которым Лаборатория радиационной биологии очень тесно сотрудничает в вопросах астробиологии. Астробиолог в настоящее время работает в ЛРБ в течение полутора месяцев и периодически приезжает в Дубну, где проводит на электронном сканирующем микроскопе исследования различных образцов метеоритов, анализирует остатки жизнедеятельности разных микроорганизмов. Моделирование и эксперименты вживую Ученый секретарь ЛРБ, кандидат биологических наук Игорь Кошлань, отметив, что Лаборатория радиобиологии ОИЯИ занимается целым спектром исследований, которые, как правило, носят фундаментальный характер и направлены на изучение радиобиологических эффектов как на молекулярном, организменном, так и на клеточном уровне, акцентировал внимание именно на моделировании. Доклады на конференции группы математиков Лаборатории об интересных исследованиях позволяют, не проводя экспериментов вживую, экстраполировать некие данные уже на человека. Например, один из докладов был посвящен моделированию индукции первичных повреждений ДНК после действия тяжелых ионов с разными физическими характеристиками. Еще один важный и достаточно новый аспект исследований, на который обратил внимание ученый секретарь ЛРБ – это работа с мелкими и крупными лабораторными животными, исследования когнитивных функций (память, речь, интеллект, выполнение целенаправленных действий и целостное восприятие действительности) после воздействия различных видов радиации, в том числе тяжелых заряженных частиц, которые, как известно, представляют опасность при полетах в дальнем космосе. ­ Их (воздействия различных видов радиации) необходимо изучать, исследовать, потому что это одно из главных препятствий, не позволяющих пока, на данном этапе, выйти в дальний космос и осваивать даже столь близкие планеты, как Луна. Поэтому исследования требуют кропотливого, усердного труда, внимания и дальнейшего изучения, ­ подытожил Игорь Кошлань. Космическая радиобиология, земная медицина, полеты к звездам… Академик РАН, доктор медицинских наук профессор Игорь Ушаков, представляющий Федеральный медицинский биофизический центр им. А.И. Бурназяна, в своем докладе больше говорил о радиобиологических вещах, о том, как мы создаем модели для защиты человека в космосе и в будущих полетах на Луну и иные небесные тела. ­ Радиация, ­ подчеркнул Игорь Борисович, ­ будет главным фактором проникновения человека на другие планеты. Да, на Луне были американские астронавты и достаточно давно, но вернуться на Луну мы (я имею в виду исследователей) сможем, если только хорошо подготовимся к встрече с радиационным фактором, к возможности солнечных протонных событий, проще говоря, солнечных вспышек с достаточно большим уровнем радиации. Тут нужно разработать новые радиопротекторы, хотя можно использовать и какие­то уже разработанные (они есть, созданы в нашей стране трудом многих коллективов ученых). Для этого мы создаем радиобиологические модели и проводим соответствующие исследования. А если говорить о межпланетных полетах на астероиды, на Марс, то к этим полетам мы еще меньше готовы. Спорим еще, какие уровни доз будут получены, а они у разных исследователей отличаются в разы и даже на порядок. С еще большим разбросом мнений и масштабом различных точек зрения сталкиваемся, когда говорим об устойчивости биологических систем, радиационной перспективе человека. Для этого мы здесь и собрались, чтобы как­то синтезировать наши подходы, договориться о приемлемых моделях облучения, которые в той или иной мере создают те радиационные условия, которые могут случиться в полете. Да, на МКС космонавты летают, радиационный фон в 200 раз превышает (это значительно) тот фон, которому мы подвергаемся сейчас, когда рассуждаем на тему космической радиобиологии. Но с точки зрения допустимых международных параметров радиационного воздействия в космосе превышения нет, поэтому космонавты могут, совершенно не боясь отдаленных радиационных последствий, летать и год и чуть больше. Такие полеты уже были, вы знаете, на конференции присутствует космонавт Сергей Авдеев, он участник полета длительностью в 380 суток. Но если мы будем летать на более высоких орбитах, 600 километров, например, или с иными наклонами орбит, здесь мы к радиационному фактору пока не готовы. Не готовы и в расчетном плане, хотя, конечно, такие расчеты есть, но больше, пожалуй, не готовы в медико­биологическом плане. Здесь нужно проводить серьезные глобальные совместные эксперименты по радиобиологии, по моделированию и уже с осторожностью переносить это на человека, космонавта, ­ поделился своим видением проблемы Игорь Борисович Ушаков. Академик также отметил огромную роль радиобиологических исследований ОИЯИ с точки зрения перспектив космонавтики, глубинного космоса, воздействия тяжелых заряженных частиц, потому что, сказал он, только здесь есть возможность моделировать тот фактор тяжелых заряженных частиц, который сейчас внушает наибольшее опасение радиобиологам. Последние, в свою очередь, в общем­то не знают, что с ним делать и как защищаться, находятся в глубоких раздумьях по этому поводу. Поэтому у дубненских ученых есть колоссальная возможность моделировать означенный фактор, тем более, что на базе Дубны расположена Лаборатория тяжелых ионов Института медико­биологических проблем, которая тесно работает с Лабораторией радиобиологии ОИЯИ. ­ Если в этот альянс добавить некоторые другие организации, активно работающие по генетическим, нейрохимическим, нейроморфологическим аспектам действия излучений на биологические системы, в перспективе и на функциональные системы человека, то получится хорошая кооперация со столицей Дубна, ­ считает академик Ушаков. Что касается полета на Марс, о котором еще так недавно много говорили, то Игорь Борисович Ушаков уверен, что в течение 50 лет полет состоится обязательно, а вот более точный прогноз по срокам дать затруднился. «Через год­два создадим что­то очень хорошее…» Директор НИИЯФ МГУ (один из крупнейших научно­исследовательских институтов МГУ, являющийся базой подготовки студентов и аспирантов физического факультета университета по направлениям ядерной, атомной физики, физики космоса) доктор физико­математических наук профессор Михаил Панасюк рассказал о сотрудничестве с ОИЯИ. ­ Мы очень давно и очень плодотворно сотрудничаем с ОИЯИ во многих направлениях, практически во всех направлениях физики, которые развиваются в замечательном городе Дубне. Сегодня здесь конференция по радиобиологии, и это тоже чрезвычайно интересная тема. Лично я и моя группа в МГУ занимаемся космическими исследованиями. Наиболее опасный фактор космического пространства – радиация, она определяет и длительность, и возможность космических путешествий для человека. Ну и время жизни космических аппаратов, к сожалению, во многом тоже определяется уровнем радиации. Нам очень интересно участвовать в конференции, тем более что мы участвуем в одном из грантов наряду с Академией наук, Институтом медико­биологических проблем и ОИЯИ. Подобралась такая интегральная команда, которая, наверное, через год­два сделает что­то очень хорошее, я думаю, ­ заключил Михаил Игоревич. Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА