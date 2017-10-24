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ОМУС - 2017 Печать
24.10.2017 12:54

Международная научная конференция молодых ученых и специалистов ОИЯИ (ОМУС) состоялась в 21 раз. Участников конференции, а их в этом году более 200 студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов, причем не только сотрудников Объединенного института, но и других российских и зарубежных научных центров, принимала Лаборатория информационных технологий ОИЯИ.

Конференция посвящена основным фундаментальным и научно­прикладным направлениям исследований, проводимым в Институте. В ее рамках ведущие ученые прочитали лекции на английском языке о передовых исследованиях и результатах в сфере теоретической физики, математического моделирования и вычислительной физики, физики высоких энергий, ускорителей заряженных частиц и ядерных реакторов, экспериментальной ядерной физики, прикладных исследований, информационных технологий, физики конденсированных сред и наук о жизни.

 
 

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