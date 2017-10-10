В Дубне, в Визит-­центре ОИЯИ, впервые прошел конкурс Falling Walls Lab ­ инициатива, идущая из Германии.

Название конкурса «Падающие стены» отсылает к разрушенной Берлинской стене, событие в свое время изменило мир, и этот символ сегодня используется, чтобы привлечь молодых ученых и бизнесменов для того, чтобы они высказали идеи, которые смогут играть роль, похожую на разрушение стены. В том смысле, что стена ­ символ общей проблемы, ликвидация стены ­ ликвидация проблемы.

В этом всемирном соревновании молодые ученые, специалисты и предприниматели высказывали свои способы решения задач, стоящих перед человечеством, но должны были изложить их перед жюри за три минуты. Участники постарались уложиться в определенное время, волнуясь, излагали жюри идеи о сверхпроводящих пленках, аккумуляторах, нанофракталах, трековых мембранах и т.д.

Победителем стал молодой научный сотрудник ЛТФ Азат Слямов с красивой идеей о фракталах, второе место занял Владимир Жакетов из ЛНФ с идеей использования урана в сочетании с другими элементами в тонких пленках, третье место разделили Регина Кожина (университет «Дубна») и Магдалена Вержбицка (университет Вроцлава, Польша).

Подготовила Татьяна Крюкова