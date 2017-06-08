Лаборатория нейтронной физики ОИЯИ четверть века уже из года в год собирает в Дубне физиков-нейтронщиков со всего мира. Международный семинар о взаимодействии нейтронов с ядрами, организуемый ЛНФ, давно перерос свои рамки, его насыщенная программа традиционно едва умещается в четыре дня активнейшей работы. Ученые, объектом исследований которых стал нейтрон и различные аспекты его взаимодействия с ядрами, на конференции делятся достижениями, наработками, открытиями, версиями, перспективами – одним словом всем, что успело произойти за прошедший год в сфере нейтронной физики. В стенах Дома международных совещаний, как отметил директор ЛНФ ОИЯИ Валерий Швецов, собрались более ста участников, большинство – из российских и зарубежных центров. Здесь представлены ученые-нейтронщики из Франции, США, Китая, Болгарии, Румынии, причем очень много молодых участников. Тема семинара обозначена как «Фундаментальные взаимодействия и нейтроны, ядерная структура, ультрахолодные нейтроны, смежные вопросы». Программа весьма насыщенная и интересная. Безусловно, яркие прорывы в науке встречаются не часто, и нейтронная физика здесь не исключение. Собравшись на семинар, ученые сверяют часы: что сейчас стоит на повестке дня в разных научных центрах мира в отношении взаимодействия нейтронов с ядрами. Причем взаимодействовать они начали, по словам Валерия Николаевича, 14 млрд лет назад, сразу после Большого взрыва, точно так же (пока мы другого не знаем) эти процессы взаимодействия происходят и в настоящее время. Физики изучают различные параметры этих взаимодействий, когда для разных ядер, для разных изотопов измеряются сечения, какие-то другие характеристики ядерных реакций… Изучение ультрахолодных нейтронов – шаг в новую физику Среди докладов, прозвучавших в первый день конференции, большой резонанс вызвал доклад Петера Гельтенборта из Института Лауэ-Ланжевена (ИЛЛ, Франция, Гренобль), который участвует почти в каждом семинаре нейтронщиков в ОИЯИ, начиная с четвертого. Сейчас, напомним, 25-й. Ученый поделился итогами последних по времени результатов изучения ультрахолодных нейтронов. – Это исследования фундаментальных свойств нейтрона как элементарной частицы – параметров его бета-распада, различных типов взаимодействий, пока гипотетических, которые не обнаружены, но их ищут , – прокомментировал его выступление руководитель ЛНФ Валерий Швецов. – Например, небольшое расхождение во времени жизни нейтронов «на пучках» и ультрахолодных нейтронов при их хранении… Если это расхождение подтвердится или усилится – это будет существенно новая физика. Ультрахолодные нейтроны – очень медленные нейтроны. Их характерная особенность – способность к полному отражению от поверхности материалов при любых углах падения. Полное отражение от стенок позволяет хранить их в течение нескольких минут внутри замкнутых вакуумированных камер в виде своеобразного нейтронного газа. Доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института Лауэ-Ланжевена Валерий Несвижевский рассказал об исследованиях во Франции. Основное направление, чем занимается ИЛЛ в области фундаментальной физики – физики частиц, констатировал ученый, это ультрахолодные и холодные нейтроны. – Ультрахолодные нейтроны были открыты в Лаборатории нейтронной физики в Дубне в 1969 году, и с тех пор ОИЯИ – один из главных центров на протяжении всех лет исследований с ультрахолодными нейтронами. То, что происходит в этой области исследований, в значительной степени сделано сотрудниками ЛНФ или их коллегами, приезжающими сюда на эксперименты. Многие вопросы в физике можно решать с помощью нейтронов более прямыми и подчас более дешевыми способами. И более эффективными. Как, например, в физике элементарных частиц, при исследованиях Большого взрыва, – пояснил Валерий Несвижевский. Апгрейд инструментов импульсного реактора Что касается инструментария реактора на быстрых нейтронах. Как отметил директор ЛНФ Валерий Швецов, ИБР-2 завершил свою модернизацию, за время его остановки в программу пользователей ввели еще 4 новых инструмента, сейчас в общей сложности на реакторе имеется 15 установок. – Главная наша задача состоит в том, чтобы делать постоянный апгрейд: поднимать интенсивность, увеличивать площадь детекторов. Мы идем этим путем, улучшаем инструменты, делаем больше площади детекторов, стараемся приобретать, хоть это и дорого, новые зеркальные нейтроноводы, для того чтобы больше нейтронов доставлять от реактора к установкам. Работаем и надеемся, что финансовая ситуация в Институте позволит нам делать это и дальше, – заключил директор Лаборатории нейтронной физики. Жизнь на метеоритах… Биологическими исследованиями о жизни во Вселенной, проведенными совместно с российским академиком Алексеем Розановым (директор Палеонтологического института РАН), поделился американский ученый Ричард Б. Гувер. Астробиолог НАСА второй раз участвует в конференции нейтронщиков, после того как в прошлом году его уникальные образцы проанализировали на импульсном реакторе методом нейтронного активационного анализа. Известному астробиологу Ричарду Гуверу и его коллегам из Центра по астробиологии Букингемского университета были посвящены громкие публикации по всему миру в течение многих лет в связи с их заявлениями, что ученые получили реальные доказательства внеземной жизни. Последовавшая за этим дискуссия по результатам материалов Гувера вызвала широкий резонанс. – Открытия, которые мы сделали, – говорит Ричард Гувер, – позволяют утверждать, что вода присутствует на очень многих объектах Солнечной системы. Мы обнаружили лед на Меркурии, хотя все думали, что там «слишком горячо» для льда. Вода, которая находится под планетарной оболочкой, была обнаружена на спутниках Сатурна, на отдаленных планетах и их спутниках. Также мы знаем, что вода и лед есть на кометах. Почему это так интересно для меня? Потому что я исследовал микрофоссилии на метеоритах. Наиболее вероятно, что именно эти метеориты – осколки комет. Наличие микрофоссилий на метеоритах, по-моему, доказывает, что жизнь была занесена на Землю из космоса, – уверен ученый. Микрофоссилии (микроокаменелости) – ископаемые остатки, которые можно изучить только под микроскопом. В России академик Розанов – основатель науки, которую мы сейчас называем бактериальной палеонтологией, находил такие же метеориты, какие профессор Гувер исследовал в США. – Можно сказать, что на этих метеоритах мы находим остатки водорослей – цианобактерии и другие микроорганизмы, которые уже вымерли на Земле. Цианобактерии – интересные микроскопические существа, еще до конца не изученные наукой. Под цианобактериями понимают сине-зеленые водоросли... Мы исследовали их с помощью электронных микроскопов, что позволяет не только увидеть структуру исследуемых организмов, но и определить концентрацию различных элементов. Некоторые ученые утверждают, что это не вымершие организмы на метеоритах, а бактерии, которые туда переползли после того, как те упали на Землю. Но если такая гипотеза верна, то мы бы там видели только земную жизнь. Впечатляюще то, что любой организм на Земле содержит азот как часть аминокислот. Например, я исследовал ткани древних мумий Перу и Египта, исследовал ткани и волосы мамонтов, которые были открыты в Сибири. Ткань мамонта содержит 11% азота. Ученые, утверждающие, что это может быть загрязнение живущими ныне организмами, не могут сказать, что это живущий ныне мамонт, – пояснил американский ученый. Он исследовал мамонтов, которым 32 тысячи лет, 40 тысяч лет (мамонтенок Люба), и утверждает, что даже эти сорокатысячелетние образцы тканей содержат четко определяемое количество азота. Но азот отсутствует в тех окаменелостях, которые астробиолог находит в метеоритах. Это доказывает, что организмы умерли от 100 тысяч до миллионов лет назад. Если метеорит упал на Землю в 1860 году, то все, что на него попало, не может быть старше, чем 150 лет, и должно содержать азот. Поэтому вывод профессор Гувер делает такой: все, что там находится и не содержит азота, было и когда он упал. «Это и есть подтверждение внеземной жизни», – считает Ричард Гувер. Американский ученый на семинаре ISINN-25 представил результаты свежих (им всего неделя) исследований, полученных на электронном микроскопе, где были обнаружены остатки диатомы на метеорите. Он впервые показал их широкой общественности в Дубне. Кстати, когда 20 лет назад астробиолог начал исследовать метеориты, он ожидал там обнаружить диатомы, но не нашел их. Диатомы – вид водорослей или планктона, размеры которого обычно невидимы простым глазом. На семинаре побывала Татьяна Крюкова Фото Юрия Тараканова