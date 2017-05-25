Завершила свою работу рабочая группа стран БРИКС по исследовательской инфраструктуре и мега-сайенс проектам, впервые собравшаяся на прошлой неделе на территории Дубны в Доме международных совещаний ОИЯИ. Обсуждение, в том числе и выступления представителей стран партнерства, было призвано сформировать единый универсальный подход к развитию связей в научной области. – Первое заседание стран БРИКС по развитию средств инфраструктуры посвящено и совместному участию в крупных мега-сайенс проектах, – отметил в приветственном слове директор Объединенного института ядерных исследований академик Виктор Матвеев. – Нам очень приятно, что заседание проходит в Дубне, на территории ОИЯИ, потому что мы являемся примером того, как международное сотрудничество может быть положено в основу более глобального взаимодействия ученых. Мы предлагаем наш Институт, наши установки в качестве той платформы, на которой можно испытать инструменты международного взаимодействия в большом масштабе. И это дает надежду, что расширятся в том числе и горизонты сотрудничества Объединенного института, мы вообще готовы коллективно принять страны БРИКС в ассоциированные члены ОИЯИ. От этого заседания мы ждем очень многого, нам приятно видеть коллег, приезжающих со всего мира, хорошо знающих Институт, все воодушевлены идеей общего сотрудничества во взаимных интересах, – сказал Виктор Анатольевич. На международном форуме, кроме представителей правительств стран партнерства, были представлены и их научно-исследовательские центры. Директор ОИЯИ акцентировал внимание на Китае – стране, которая когда-то стояла у истоков Института, была одной из основательниц ОИЯИ. – С Китаем и его организациями у нас очень тесные связи, и как раз евроазиатский саммит в Пекине подтолкнул к тому, что страна и ее организации готовы срочно вместе с нами разрабатывать программу вхождения в мега проект НИКА. А это, надеемся, в будущем проторит дорожку к возвращению и новой форме присоединения к работе в Дубне представителей Индии и Бразилии. Мы с правительствами этих стран уже разработали проекты соглашений, которые находятся сейчас на обсуждении в руководстве государств. Надеемся, что совещание здесь также подтолкнет правительства стран к принятию решения по установлению двусторонних отношений с нашим Институтом. Конечно, Россия – это страна, которая предоставила ОИЯИ возможность развиваться, внесла большой вклад в создание мега-сайенс проекта НИКА, развивающегося в России. Причем это не единственный проект, который развивается в России, поэтому сейчас в ОИЯИ есть много представителей ведущих российских институтов. С ними мы будем обсуждать, как организовать глобальное сотрудничество по поддержке создания мега-сайенс проектов, – заключил директор Объединенного института Виктор Матвеев. Мнение представителей стран БРИКС С приветственным словом на встрече в ДМС также выступил каждый представитель правительств стран БРИКС. Советник-посланник отдела науки и технологий посольства ЮАР Невил Арендзе, например, отметил: – Нам очень приятно быть в Дубне, и мы счастливы, что ОИЯИ предоставляет возможность для обсуждения наших проектов в формате БРИКС. Началась довольно интересная дискуссия, здесь еще много есть чего обсудить, и из предыдущего опыта очевидно, что многие вопросы потребуют еще не одного митинга. Но абсолютно уверен в том, что удастся найти точки сближения. Место проведения нашей встречи тоже очень важно, потому что ОИЯИ – признанная организация, которая строит мега-сайенс проект НИКА, и, конечно же, такая платформа, которую предоставляет Объединенный институт, очень благоприятна с точки зрения привлечения других партнеров общей задачей. Безусловно, мы назначим полномочные организации стран, которые будут развивать тему сотрудничества мега-сайенс проектов. После нашей встречи в Дубне в ЮАР состоится третье заседание рабочей группы по финансированию научно-технической деятельности в рамках БРИКС, и мы будем очень рады приветствовать участие наших российских коллег в рабочей группе, – заключил представитель Южноафриканской Республики. Координатор по инновациям министерства науки и технологий Бразилии Фелипе Белуччи, который в России впервые, считает, что встреча в таком формате очень удачна, потому что блок БРИКС – наиболее важный инструмент для Бразилии и других стран для развития международной кооперации. Советник-посланник отдела по науке и технологиям посольства КНР Шиминь Чжэн констатировал, что у Китая замечательное сотрудничество с Россией, которое поддерживает Китайская академия наук, и в его рамках чрезвычайно важно сотрудничество с ОИЯИ. – Мега проект НИКА – очень удачный проект, очень интересный, надеемся, что он внесет большой вклад в мировую науку. Прежде всего надо отметить, что сотрудничество в рамках мега проектов дает очень много для ежедневных потребностей людей, более того он универсален, и это мировой тренд. Надеемся, что сегодняшний форум поможет развитию кооперации в области науки, технологий и инноваций. А то, что параллельно с заседанием рабочей группы в Дубне в Пекине проходит конференция «Один пояс – один путь», мы ожидаем дополнительного усиления нашей кооперации, – уверен представитель Китая. Участвующий в форуме по научной инфраструктуре консул по науке и технологиям посольства Индии Вайш Абишек назвал проект НИКА великой инициативой. – С ОИЯИ мы уже давно установили плодотворное сотрудничество, и уже думаем о том, как участвовать в его великой инициативе – проекте НИКА. Диалог на эту тему сейчас ведется на самом высоком уровне, – заключил консул по науке и технологиям посольства Индии. Реперные точки дорожной карты Председательствующий на заседании рабочей группы стран БРИКС руководитель департамента министерства образования и науки РФ Сергей Матвеев обратил внимание участников заседания на параллельно проходящий саммит в Пекине, где российский президент Владимир Путин в качестве ключевых вопросов сотрудничества выделил науку, технологии и инновации. В частности, президент России сказал о том, что совместное развитие, совместное использование научной инфраструктуры в рамках наших стран – безусловный приоритет, который призван помочь и развитию науки, и развитию технологий, и развитию инноваций. Получается, констатировал Сергей Матвеев, наше заседание должно фактически выработать конкретные шаги и решения, которые позволят сделать то, о чем договариваются главы наших государств. – Очень приятно, что заседание проходит в ОИЯИ – одном из значимых институтов не только в России, но и в мире. Для нас это очень важно. Вопрос же обсуждения правил использования глобальных научных инфраструктур, наверное, во многом связан с тем, что он вырабатывает национальные правила, и сейчас очень хороший период для того, чтобы правила были абсолютно гармонизированы, более того, мы готовы здесь, на территории России, отлаживать механизм такого взаимодействия, – подытожил руководитель российской делегации. Инициатор проведения заседания рабочей группы стран БРИКС – Россия – подготовила перечень точек взаимодействия, чтобы сейчас понять, какими шагами, в какие сроки нужно двигаться, какими этапами решать проблемы, то есть некую дорожную карту, и установила несколько очень важных контрольных точек. Предложения со стороны России обозначил Сергей Матвеев. Первый шаг – создание рабочей группы по использованию инфраструктуры и как итог – выработка стандартов открытого опубликования имеющихся в стране научных инфраструктур. На взгляд организаторов форума, это достаточно мягкое регулирование, не требующее существенных финансовых вливаний, тем не менее, общие стандарты описания научной инфраструктуры позволили бы исследователям знать, что находится и в своей стране, и в странах-партнерах. Второй реперной точкой Сергей Матвеев считает обеспечение сервиса, когда сервисные группы в любой стране могут связаться и попросить время участия в эксперименте. Унификация таких запросов, заявок, позволит активизировать взаимодействие между странами. Третий и наиболее важный шаг – поиск финансового обеспечения подобной активности. Если исследовательские группы видят, куда они могут прийти и какой эксперимент могут провести, а принимающая сторона готова их принять, то, безусловно, нужны финансовые механизмы, чтобы обеспечить такое взаимодействие. Если правила подачи заявок будут общими, то совершенно точно можно реализовать финансовый подход или иной механизм, который позволит компенсировать затраты на участие в том или ином научном проекте государств. Правда, это более сложная история. Четвертая реперная точка – выработка рекомендаций для исследований, которые участвуют в использовании и развитии инфраструктуры по распределению прав на интеллектуальную деятельность. Вопросы управления правами всегда встают в научных проектах, и общая политика стран БРИКС в этом направлении должна быть. Кстати, сейчас Российская Федерация работает по аналогичной проблеме с Францией. – После того как будут выполнены первые шаги, увидев востребованность инфраструктуры научным сообществом, мы могли бы выработать перечень тех глобальных инфраструктур, которые совместно могли бы финансировать. Это была бы объективная информация, потому что на сегодня мы видим, что уникальная инфраструктура есть в каждой стране, и она, безусловно, развивается где-то на основании двусторонних, где-то трехсторонних соглашений, но унификация доступа позволит увидеть объем ее востребованности. Мы бы могли принимать решения на основе более объективной информации и выстроить дорожную карту развития глобальной инфраструктуры, – подытожил предложения Российской Федерации Сергей Юрьевич Матвеев. В процессе работы рабочей группы предложения уточнили, к концу собравшиеся имели прототип дорожной карты по развитию механизма доступа к исследовательской инфраструктуре. Кстати, итоги этой встречи будут доложены в Китае на встрече министров науки, технологий и инноваций, которая состоится в июле этого года. Татьяна КРЮКОВА Фото Юрия ТАРАКАНОВА