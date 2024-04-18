На днях подписано соглашение между Объединенным институтом ядерных исследований и Национальной академией наук Республики Армения о сотрудничестве в сфере фундаментальной науки, информационных технологий, инноваций и образования. Подписи под документом поставили директор Института академик РАН Григорий Трубников и Президент Национальной академии наук Республики Армения Ашот Сагян.

В недалекой перспективе в академии наук Армении будет основан Научно-технологический центр ОИЯИ – НАН РА, нацеленный на поддержание взаимодействия ученых и специалистов научно-исследовательских институтов Республики Армения с ОИЯИ, углубление сотрудничества в научно-технической сфере, в области подготовки кадров и популяризации естественных наук.

На встрече, которая проходила в дирекции Института, говорили о давних прочных связях армянских ученых с ОИЯИ и странами-участницами, которые в настоящее время активно развиваются. Армянские научные центры вошли в состав коллабораций мегасайенс-проекта NICA и принимают участие в исследованиях Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ. «У нас большое желание активно развивать совместные проекты, и со своей стороны будем предпринимать все усилия, чтобы сохранить и укрепить научные связи и сотрудничество», - подчеркнул Григорий Трубников. Директор ОИЯИ напомнил, что в марте этого года было подписано соглашение о расширении сотрудничества Института с Национальной научной лабораторией имени А. И. Алиханяна.

В ходе обсуждения запуска НТЦ ОИЯИ - НАН РА и развития сотрудничества ОИЯИ - Армения Ашот Сагян отметил, что работа по соглашению ОИЯИ – НАН РА уже начата. Детальный план работы на ближайшие годы предложил сформировать академик - секретарь Отделения естественных наук НАН РА Рубен Арутюнян. Научный руководитель ЛЯР ОИЯИ академик РАН Юрий Оганесян подчеркнул необходимость определить конкретные совместные проекты в рамках сотрудничества.

Создаваемый НТЦ будет координировать взаимодействие ОИЯИ и научно-исследовательских организаций, входящих в структуру НАН РА, а также развивать региональное международно-техническое сотрудничество. На его базе будут проводиться научные и образовательные мероприятия. Сотрудники центра будут содействовать в проведении научных конкурсов ОИЯИ и распространении информации об Институте среди партнерских организаций академии наук, а также других научных центров и вузов Армении. Объединенный институт ядерных исследований, со своей стороны, обеспечит возможность участия в научных проектах и образовательных программах ОИЯИ научным и научно-техническим сотрудникам научных центров и университетов Армении, в том числе аспирантам и соискателям НАН РА.

НТЦ ОИЯИ - НАН РА будет располагаться в Национальной академии наук Армении. Равное количество представителей каждой стороны войдет в Координационный совет НТЦ ОИЯИ - НАН РА, заседания которого будут проходить ежегодно.

По материалам пресс-службы ОИЯИ