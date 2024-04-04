В ОИЯИ состоялось подписание соглашения между Объединенным институтом ядерных исследований и Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики». Подписи под документом поставили директор ОИЯИ Григорий Трубников и ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Соглашение определяет основные направления сотрудничества между организациями, включая участие в основных экспериментах мегасайенс-проекта NICA, взаимодействие в области теоретической физики и информационных технологий и подготовку кадров.

На встрече в Дирекции Объединенного института Никита Анисимов отметил, что у ОИЯИ и Высшей школы экономики есть очень много точек соприкосновения. «Сегодня мы даем старт системному сотрудничеству наших больших организаций, у которых есть амбиции развития, давняя история, собственная культура и коллективы, которые понимают друг друга. У этого сотрудничества есть огромные перспективы», - сказал ректор НИУ ВШЭ. Он добавил, что, несмотря на свое название, университет в настоящее время является многопрофильным и включает в себя 55 000 студентов и около 10 000 сотрудников, многие из которых заняты исключительно исследовательской деятельностью.

«Дубна нам близка, нас многое связывает. Сейчас мы можем не только перезагрузить некоторые направления сотрудничества, но и договориться о гораздо более тесном взаимодействии с ОИЯИ», - отметил проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

«Мы рады партнерам, которые приходят к нам со своими экспертами и задачами, которые они хотят решить на базе нашей инфраструктуры - при таком подходе получается хорошая коллаборация, создается синергия. Мы можем добиться хороших результатов, объединяя наши усилия в одном большом деле», - подчеркнул Григорий Трубников, выделив несколько ключевых направлений, перспективных для организации совместных исследований.

На встрече было отмечено, что НИУ ВШЭ и ЛТФ ОИЯИ имеют давние связи в сфере математической физики. Физики и математики ВШЭ уже вносят вклад и в реализацию проектов MPD и BM@N на комплексе NICA. Стороны обсудили возможность проведения совместных лекций и семинаров, а также организации в ОИЯИ Дней НИОКР для углубленного представления потенциалов ОИЯИ и НИУ ВШЭ в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

В рамках подписанного сторонами соглашения предполагается проводить совместные научные исследования на базе крупной исследовательской инфраструктуры ОИЯИ, включая комплекс NICA, и об участии НИУ ВШЭ в научной программе экспериментальных коллабораций MPD, SPD и BM@N. Учащиеся и сотрудники ВШЭ примут участие в расчетах эксперимента MPD с использованием суперкомпьютера «Говорун». Другой сферой совместной деятельности станет теоретическая и современная математическая физика, а также математические методы в науках о жизни.

В документе большая роль отводится совместной подготовке научных кадров высшей квалификации, в том числе путем проведения рабочих совещаний и школ молодых ученых.

В ходе визита в ОИЯИ делегация руководства Высшей школы экономики посетила технические площадки Института, где предметом их интереса стали павильон MPD и фабрика сверхпроводящих магнитов на NICA и суперкомпьютер «Говорун» в Лаборатории информационных технологий.

По информации

пресс-службы ОИЯИ