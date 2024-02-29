На днях состоялся визит представителей ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна и специалистов ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» ФМБА России в ОИЯИ. Цель визита - обсуждение перспектив создания научно-клинического центра протонной терапии в Дубне. Делегация ознакомилась с научной инфраструктурой ОИЯИ в Лаборатории радиационной биологии, Лаборатории ядерных проблем и Лаборатории ядерных реакций. В рамках визита прошло совещание, на котором шла речь о создании в Дубне центра протонной терапии. В удаленном формате участие в работе мероприятия приняли академик РАН, хирург-онколог Игорь Решетов и генеральный директор Федерального научно-клинического центра медицинской радиологии и онкологии ФМБА России Юрий Удалов. С докладом на тему «Концепция научно-клинического центра протонной терапии в Дубне» выступил помощник директора ОИЯИ по развитию медико-биологических проектов Григорий Ширков. Он представил план по разработке проекта циклотрона MSC-230 и поставке оборудования в медицинские центры, в том числе и в странах-участницах ОИЯИ, для лечения онкологических заболеваний. На первом этапе развертывания проекта последовательно будет производится установка головного образца MSC-230 в ОИЯИ. Параллельно с этим будет формироваться программа по разработке новейших технологий протонной терапии и проведению радиобиологических исследований. Далее будет проведена регистрация изделия в стране местоположения ОИЯИ, России, и опытная эксплуатация на базе клинического центра в Дубне. Также будет проведено лицензирование и внедрение в клиническую практику передовых медицинских методик и технологий. На завершающем этапе будет принято решение о запуске в серийное производство с дальнейшей возможностью для поставки оборудования в клинические центры стран-участниц ОИЯИ и других партнерских стран. «В условиях разработки проекта на базе российских технологий установка MSC-230, благодаря которой будут исследоваться новые методы лечения онкологических заболеваний, была бы очень важна для развития передовых медицинских технологий», - заявил Г.Ширков в завершение выступления. Александр Бугай, директор Лаборатории радиационной биологии, представил доклад по тематике радиобиологических исследований на пучках протонов. Естественным продолжением проекта центра, по мнению ученого, является программа как фундаментальных исследований, так и их приложений по развитию новых технологий методов протонной терапии. В ОИЯИ реализуется широкая исследовательская программа как по направлению фундаментальной радиобиологии, так и ее приложений в радиационной медицине, исследованиях космоса, в областях радиационной безопасности и астробиологии. Также реализуются проекты на выведенных пучках ускорительного комплекса NICA и других экспериментальных установках, межлабораторные проекты в области биоинформатики, а также работы с биологическими объектами и клеточными культурами. О статусе реализации проекта «Медицинский сверхпроводящий циклотрон MSC-230» доложил главный инженер ЛЯП ОИЯИ Сергей Яковенко. Проект разрабатывается совместно с НИИЭФА им. Д.В. Ефремова. На основе уникальной технологии ОИЯИ по производству сверхпроводящих магнитов в Объединенном институте будут созданы сверхпроводящие катушки и криогенная система для MSC-230. Изготовление ее основных частей, таких как сверхпроводящая обмотка магнита, криостат, гелиевый рефрижератор, будет проводится в течение 2024 года. Далее ОИЯИ планирует разработку узлов управления подсистемами установки, а также изготовление системы вывода, резонансной и вакуумной систем циклотрона. Завершение строительства циклотрона MSC-230 запланировано на начало 2025 года. Завершал программу выступлений доклад начальника сектора радиационной медицины и биологии ЛЯП Геннадия Мицына, посвященный особенностям формирования пучка для проведения протонной флэш-терапии на ускорителе MSC-230. Метод флэш-терапии предполагает подведение терапевтической дозы облучения к опухолевому объему при сверхвысокой мощности дозы в пучке, на несколько порядков превышающей обычно используемую при стандартной радиотерапии. В таком режиме облучения уменьшается степень повреждения нормальных тканей, окружающих опухоль и попадающих под действие излучения, но в то же время воздействие на раковые клетки сохраняется практически на прежнем уровне, что улучшает перспективу локального контроля опухоли при меньшей частоте возникновения побочных эффектов. Некоторые идеи и решения для реализации нового проекта удалось проверить на пучках ныне выведенного из эксплуатации фазотрона ОИЯИ с энергией протонов 660 МэВ и максимальным током 1 мкА. Задачей было сформировать пучок однородный в сечении диаметром, достаточным для облучения как клеточных культур, так и малых лабораторных животных, таких как мыши и крысы, и с мощностью дозы, необходимой для излучения флэш-эффекта (не менее 40-50 Гр/сек). Кроме того, такой пучок также был полезен для тестирования различных создаваемых детекторов для дозиметрии в условиях сверхвысоких мощностей дозы в плане реализации будущего проекта. По материалам jinr.ru