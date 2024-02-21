Состоялась первая церемония награждения лауреатов премии OGANESSON. Мероприятие проходило в стенах Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. Премия была учреждена в 2023 году академиком РАН Юрием Цолаковичем Оганесяном и Объединенным институтом ядерных исследований в целях поддержки ученых и популяризаторов науки.

В 2022 году Юрий Цолакович стал обладателем первой Научной премии Сбера за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, которые закладывают перспективу для революционных ядерных технологий. По инициативе академика вознаграждение в размере 20 млн рублей было передано для организации новой научной премии.

Открывая церемонию, директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников выразил слова благодарности за поддержку премии и помощь в организации мероприятия администрации Пушкинского музея, Министерству культуры, Министерству науки и высшего образования, Министерству иностранных дел РФ.

Зал Микеланджело Пушкинского музея встретил аплодисментами первого лауреата первой волны премии OGANESSON Ану Марию Четто Крамис. Профессор физики Национального автономного университета Мексики, Ана Мария стала первой женщиной в Мексике, удостоенной докторской степени. Премия присуждена ей за выдающиеся научные работы в области квантовой механики и теоретической физики, за огромный личный вклад в укрепление глобального научного сотрудничества во имя мира и устойчивого развития.

За выдающийся личный вклад в развитие международного научного и культурного сотрудничества, популяризацию достижений современной науки в средствах массовой информации награжден доктор искусствоведения, директор Московского театра мюзикла Михаил Ефимович Швыдкой.

Третьим лауреатом премии OGANESSON за теоретические исследования электронного строения и химических свойств сверхтяжелых элементов периодической таблицы Д. И. Менделеева стала профессор химии Института тяжелых ионов в Дармштадте Валерия Першина. Профессор рассказала о «передаче эстафеты» в открытии сверхтяжелых элементов от Германии к России. Особенные слова восхищения она высказала в адрес Фабрики сверхтяжелых элементов, образованной на базе Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ.

В номинации для молодых лауреатов за существенный личный вклад на раннем этапе своей научной карьеры в создание новых базовых экспериментальных установок ОИЯИ, обеспечивающих получение прорывных научных результатов в области ядерной физики, награжден начальник Научно-экспериментального отдела ускорительного комплекса ЛЯР ОИЯИ Василий Семин. Он возглавил работы по вводу в эксплуатацию и наладке циклотрона ДЦ-280 ФСТЭ. Успешная работа ускорителей позволила вывести ускорительный комплекс на рекордный в мире уровень по интенсивности пучков.

Основатель премии Юрий Цолакович Оганесян поблагодарил коллег из ОИЯИ за помощь и поддержку в организации премии, а также выразил признательность председателю комитета академику РАН Александру Сергееву, научному руководителю НЦФМ в Сарове, за профессиональный подход к выбору лауреатов. «Выбрать лучших из лучших - это всегда очень сложная задача, особенно когда это делается в первый раз. Сегодняшние лауреаты во многом взаимосвязаны, хотя на премию может претендовать каждый, кто сделал что-то выдающееся в сфере науки», - отметил ученый.

По материалам www.jinr.ru