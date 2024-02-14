В дни празднования 300-летнего юбилея со дня основания Российской академии наук и в канун Дня науки стало известно, что научный вклад ряда ведущих ученых Объединенного института ядерных исследований - академиков и членов-корреспондентов РАН - отмечен высокими государственными наградами Российской Федерации.

Так, орденом Александра Невского награжден научный руководитель ОИЯИ академик РАН Виктор Матвеев. Орденом Дружбы отмечен вице-директор ОИЯИ член-корреспондент РАН Владимир Кекелидзе. Орден Почета получил главный научный сотрудник ЛНФ ОИЯИ член-корреспондент РАН Виктор Аксенов. Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени награжден начальник Отделения нейтронных исследований и разработок в области конденсированных сред ЛНФ ОИЯИ член-корреспондент РАН Александр Белушкин. Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени получил специальный представитель директора Института по сотрудничеству с международными и российскими научными организациями академик РАН Борис Шарков.Медали ордена «За заслуги перед Оте-чеством» II степени удостоен помощник директора Института по развитию медико-биологических проектов член-корреспондент РАН Григорий Ширков. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена главному научному сотруднику ЛФВЭ ОИЯИ академику РАН Игорю Мешкову.

Самые искренние поздравления всем награжденным и пожелания новых успехов на научном поприще!