Проекты/перспективы

29-30 января в Объединенном институте ядерных исследований работала 58-я сессия Программно-консультативного комитета по ядерной физике. Участники ПКК ЯФ ознакомились с ключевыми направлениями развития Института в новой Семилетке, заслушали доклады о планах работ ЛНФ, ЛЯР и ЛЯП ОИЯИ в 2024 году по направлению ядерной физики в рамках Проблемно-тематического плана ОИЯИ и научные доклады.

На открытии заседания председатель ПКК по ядерной физике Валерий Несвижевский представил собравшимся информацию о выполнении рекомендаций предыдущей сессии. Члены Комитета заслушали информацию вице-директора ОИЯИ Сергея Дмитриева о резолюции 134-й сессии Ученого совета (сентябрь 2023 г.) и решениях Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ (ноябрь 2023 г.).

Основные темы и проекты

С докладом об основных темах и проектах Семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024-2030 годы выступил главный ученый секретарь Института Сергей Неделько. Среди ключевых направлений деятельности Института в рамках новой семилетки были выделены завершение строительства научно-исследовательских комплексов в рамках проектов NICA, DRIBs-III, Baikal-GVD; модернизация и продолжение работы на действующих установках ОИЯИ - Фабрике сверхтяжелых элементов, реакторе ИБР-2, Суперкомпьютере «Говорун»; проведение исследований в области биомедицины и радиобиологии.

ЛНФ

Директор Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ Егор Лычагин представил доклад о плане работ по теме «Нейтронная ядерная физика» на 2024 год. Научная программа темы будет реализовываться в рамках трех проектов: двух научных («Исследование взаимодействия нейтронов с ядрами и свойств нейтрона» и «TANGRA») и одного научно-технического («Модернизация ускорителя ЭГ-5 и его экспериментальной инфраструктуры»). Ведутся работы по разработке концептуального проекта источника ультрахолодных нейтронов (УХН) на импульсном реакторе.

ЛЯР

О работах Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ по синтезу и изучению свойств сверхтяжелых элементов и структуры ядер на границах нуклонной стабильности членам ПКК ЯФ рассказал директор лаборатории Сергей Сидорчук. Как прокомментировал научный руководитель лаборатории Юрий Оганесян, ключевыми направлениями работ ЛЯР ОИЯИ в 2024 году являются исследования по синтезу сверхтяжелых элементов на Фабрике СТЭ и эксперименты на ускорителе У-400М, реконструкция которого сейчас завершается.

Начальник Научно-технологического отдела ускорителей ЛЯР Василий Семин ознакомил участников заседания с планами по развитию ускорительного комплекса и экспериментальных установок ЛЯР (DRIBs-III). Здесь одна из ключевых задач - завершение реконструкции циклотрона У-400М.

Начата реализация проекта реконструкции ускорительного комплекса У-400, который включает в себя модернизацию самого ускорителя, строительство нового экспериментального корпуса, который сооружается с середины прошлого года, а также создание новых экспериментальных установок. Окончание строительства и выход на завершающую стадию модернизации циклотрона У-400 запланированы на 2026 год. Идет разработка концепции двух новых установок, которые будут расположены в строящемся здании нового циклотрона У-400Р – STAR и SCIF-D, направленных на изучение реакций многонуклонных передач.

В лаборатории создается новая научная инфраструктура: центр для прикладных исследований на базе циклотрона ДЦ-140, новые экспериментальные установки Фабрики СТЭ. Так, ведутся работы над проектом спектрометра для изучения химических свойств СТЭ на базе сверхпроводящего соленоида GASSOL. Помимо этого, создается многоотражательный времяпролетный масс-спектрометр – установка для измерения масс сверхтяжелых атомов с высокой точностью.

ЛЯП

Директор Лаборатории ядерных проблем Евгений Якушев ознакомил участников сессии с программой исследований ЛЯП ОИЯИ в области ядерной физики. «Программа нашей Лаборатории в части ядерной физики состоит на 50% из физики нейтрино. Кроме того, существенная часть посвящена развитию новых технологий, в том числе детекторных, и прикладной физики, связанной с радиобиологией», - сообщил он, особо отметив нейтринные эксперименты с участием ЛЯП ОИЯИ на ядерных реакторах.

В 2024 году лаборатория планирует ввести в эксплуатацию две новые базовые установки: ускоритель электронов LINAC-200/800 и работающий с ним в тандеме спектрометрический кластер. В процессе создания находится новая установка - протонный циклотрон MSC230: сердце для нового научно-клинического центра протонной терапии.

Конкурс докладов

В ходе заседания были подведены итоги сессии докладов молодых ученых по исследованиям в области ядерной физики. Победителем конкурса докладов стал сотрудник ЛНФ Александр Незванов с докладом «Усиленное направленное извлечение очень холодных нейтронов при помощи отражателя из порошка алмазных наночастиц».

В завершение сессии члены Программно-консультативного комитета по ядерной физике встретились с дирекцией ОИЯИ, были приняты рекомендации ПКК и рассмотрены предложения в повестку дня следующей, 59-й сессии.

По информации www.jinr.ru