25 января в главном здании МГУ им. М. В. Ломоносова в рамках торжественного заседания, посвященного 269-летию университета, состоялась церемония вручения диплома о присуждении звания почетного профессора МГУ директору ОИЯИ Григорию Трубникову. Диплом вручил ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий.

Звание почетного профессора МГУ присвоено директору ОИЯИ академику РАН Григорию Трубникову за большой вклад в развитие ядерной физики и физики элементарных частиц и за многолетнее плодотворное сотрудничество с Московским университетом.

«Дубна - это центр ядерной физики и смежных наук, и нас объединяет давнее стратегическое партнерство», - отметил ректор МГУ Виктор Садовничий на торжественной церемонии. Он подчеркнул, что сотрудничество Объединенного института и Московского госуниверситета ведется с 1961 года. В 2022 году было принято решение о создании филиала МГУ в Дубне, и сейчас ведется активная работа по его полноценному открытию. В ноябре 2023 года также прошло совместное заседание Ученого совета МГУ - ОИЯИ, на котором было подписано соглашение о сотрудничестве научных организаций.

Директор ОИЯИ Григорий Трубников выразил признательность ректору Московского университета Виктору Садовничьему и членам Ученого совета МГУ: «Для меня большая честь стоять сегодня на этой сцене, я воспринимаю это звание как высокую оценку сотрудничества и настоящей научной дружбы между МГУ и ОИЯИ». Он также поблагодарил преподавательский состав МГУ-профессоров ОИЯИ: «Основоположники Дубны - это профессура Московского государственного университета. Я хочу выразить огромную признательность университету, своим учителям, своему Институту за то, что с 1996 года я оказался в физике элементарных частиц. Сейчас я работаю в огромной команде из 5 тысяч человек над уникальными, грандиозными проектами совместно с МГУ».

Советник по образованию и науке посольства Республики Куба в России Густаво Хосе Кобрейро Суарес, в прошлом возглавлявший Гаванский университет, также был удостоен звания почетного профессора МГУ.