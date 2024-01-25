С 22 по 26 января в Государственном университете «Дубна» проходит XXXI Международная конференция «Математика. Компьютер. Образование». Объединенный институт традиционно входит в число ее организаторов. Спикерами на мероприятии выступают сотрудники трех лабораторий Института. Конференция МКО носит междисциплинарный характер и имеет целью консолидацию усилий работников науки и высшей школы, сохранение традиций российской науки и образования, повышение квалификации научных и педагогических кадров в области математического моделирования и информационных технологий, привлечение молодежи в сферу науки и образования. Участников конференции приветствовали научный руководитель Института академик РАН Виктор Матвеев, научный руководитель ЛИТ ОИЯИ Владимир Кореньков, председатель оргкомитета МКО, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Галина Ризниченко, заведующий кафедрой биофизики биологического факультета МГУ академик РАН Андрей Рубин и и.о. ректора университета «Дубна» Андрей Деникин. Представители руководства ОИЯИ отметили уникальную сторону конференции - ее мультидисциплинарность, сочетающую в себе не только заявленные в названии сферы. Конференция включает в себя секции «Математические теории», «Анализ сложных биологических систем. Эксперимент и модели», включая симпозиум с международным участием «Биофизика сложных систем», «Социально-экономические исследования», «Естественно-научное, гуманитарное и IT образование», «Музей в современном мире» и «Русский научный язык». Одно большое дело «Мне очень приятно от имени дирекции нашего Института, от имени нашего многонационального коллектива поздравить участников конференции с тем, что мы собрались вместе. В самом этом зале университета чувствуешь себя как дома. Ощущение, что находишься в большой семье, которая делает одно большое дело. Мне хочется пожелать вам, чтобы каждый ваш шаг был шагом к развитию, желаю всем участникам успешной работы, новых находок и открытий в наступившем новом 2024-м году и, конечно, всего самого доброго в наших семьях», - сказал в приветственном слове Виктор Матвеев. Самая междисциплинарная конференция в мире Владимир Кореньков, стоявший у истоков конференции и являющийся одним из ее основных организаторов, отметил, что нынешнюю конференцию сопровождают множество знаменательных дат: уже в пятнадцатый раз она проводится в Дубне. Вузы-соорганизаторы мероприятия отмечают свои юбилеи: МГУ им. М. В. Ломоносова - 270 лет, университету «Дубна» в текущем году исполняется 30. Накануне, в декабре, отмечалось 75 лет российским информационным технологиям. Кроме того, в мире очень мало примеров конференций, которые занимались бы разными сферами науки, от физики до филологии. «Это самая междисциплинарная конференция в мире. Нас ожидает большая, интересная научная и хорошая культурная программы. Желаю больших успехов всем участникам!» - подчеркнул Владимир Кореньков. Лекции, доклады, круглый стол В первый день конференции председателем пленарного заседания выступил Владимир Кореньков. Виктор Матвеев прочитал обзорную лекцию о большой исследовательской инфраструктуре ОИЯИ. Директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин сделал доклад о программах подготовки кадров в ОИЯИ. Во вторник, 23 января, в рамках конференции прошел круглый стол «Международные аспекты подготовки кадров для крупных научных проектов». Мероприятие провели Дмитрий Каманин и Владимир Кореньков. На круглом столе состоялись короткие выступления и участие в дискуссии профильных руководителей Томского политехнического университета, структур Госкорпорации «Росатом», Московского государственного университета, Россотрудничества, Российского университета дружбы народов, Российской академии наук, ОИЯИ и Госуниверситета «Дубна». В разных секциях конференции выступят с докладами сотрудники ЛРБ, ЛИТ и ЛНФ ОИЯИ, а также специалисты Департамента кадров и делопроизводства. По информации www.jinr.ru «Мне очень приятно от имени дирекции нашего Института, от имени нашего многонационального коллектива поздравить участников конференции с тем, что мы собрались вместе. В самом этом зале университета чувствуешь себя как дома. Ощущение, что находишься в большой семье, которая делает одно большое дело. Мне хочется пожелать вам, чтобы каждый ваш шаг был шагом к развитию, желаю всем участникам успешной работы, новых находок и открытий в наступившем новом 2024-м году и, конечно, всего самого доброго в наших семьях», - сказал в приветственном слове Виктор Матвеев. Самая междисциплинарная конференция в мире Владимир Кореньков, стоявший у истоков конференции и являющийся одним из ее основных организаторов, отметил, что нынешнюю конференцию сопровождают множество знаменательных дат: уже в пятнадцатый раз она проводится в Дубне. Вузы-соорганизаторы мероприятия отмечают свои юбилеи: МГУ им. М. В. Ломоносова - 270 лет, университету «Дубна» в текущем году исполняется 30. Накануне, в декабре, отмечалось 75 лет российским информационным технологиям. Кроме того, в мире очень мало примеров конференций, которые занимались бы разными сферами науки, от физики до филологии. «Это самая междисциплинарная конференция в мире. Нас ожидает большая, интересная научная и хорошая культурная программы. Желаю больших успехов всем участникам!» - подчеркнул Владимир Кореньков. Лекции, доклады, круглый стол В первый день конференции председателем пленарного заседания выступил Владимир Кореньков. Виктор Матвеев прочитал обзорную лекцию о большой исследовательской инфраструктуре ОИЯИ. Директор Учебно-научного центра ОИЯИ Дмитрий Каманин сделал доклад о программах подготовки кадров в ОИЯИ. Во вторник, 23 января, в рамках конференции прошел круглый стол «Международные аспекты подготовки кадров для крупных научных проектов». Мероприятие провели Дмитрий Каманин и Владимир Кореньков. На круглом столе состоялись короткие выступления и участие в дискуссии профильных руководителей Томского политехнического университета, структур Госкорпорации «Росатом», Московского государственного университета, Россотрудничества, Российского университета дружбы народов, Российской академии наук, ОИЯИ и Госуниверситета «Дубна». В разных секциях конференции выступят с докладами сотрудники ЛРБ, ЛИТ и ЛНФ ОИЯИ, а также специалисты Департамента кадров и делопроизводства. По информации www.jinr.ru