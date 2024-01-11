Накануне Нового года в Доме международных совещаний ОИЯИ прошло заседание Научно-технического совета Института. На нем были представлены результаты, достигнутые за год, и планы на ближайшее будущее. Открыла заседание председатель НТС Елена Колганова. Члены НТС ОИЯИ заслушали доклад директора ОИЯИ Григория Трубникова, посвященный главным итогам года: как научным, так и социальным и административным. В лабораториях ОИЯИ Григорий Трубников представил последние достижения лабораторий Института. Так, исследования ЛТФ отражены в этом году более чем в 300 журнальных статьях, двух монографиях и более чем ста материалах конференций. Ряд наиболее ярких научных результатов выпущен в самых авторитетных мировых журналах. Лабораторией проведены две молодежные школы, шесть международных конференций и три рабочих совещания с учеными Южной Кореи, Китая и ЮАР. В марте этого года закончился рекордный по длительности сеанс на ускорительном комплексе NICA, главным результатом которого явилось более полумиллиарда событий на установке BM@N на пучке ксенона с энергией 3,8 ГэВ и мишени цезий-йод. На Фабрике сверхтяжелых элементов ЛЯР впервые выполнены эксперименты по синтезу изотопов дармштадтия; открыто пять новых сверхтяжелых нуклидов; близится к завершению модернизация ускорительного комплекса DRIBs-III. Начиная с конца марта планируется постепенный запуск циклотрона У400-М. Также на первую половину года намечен ввод в строй ускорителя ДЦ-140. На днях стартовал новый этап строительства экспериментального зала ускорительного комплекса У-400Р - заливка бетона в фундамент здания. Как отметил Григорий Трубников, возведение корпуса идет с опережением графика. Для ЛИТ главным итогом года стала надежная, стабильная работа сетей и всего Многофункционального информационно-вычислительного комплекса. После последней модернизации суперкомпьютер «Говорун» значительно увеличил свои вычислительные возможности и пиковую производительность, кроме того, он имеет обширнейшее хранилище данных размером в 125 Пб. Для сравнения, суперкомпьютеры Яндекса, Мэйл.ру и Сбера, взятые вместе, имеют меньшие хранилища. Среди многочисленных прикладных исследований ЛНФ Григорий Трубников особо выделил экологические исследования донных отложений Нила. Институт оперативно откликнулся на эту важную для страны-участницы задачу, по итогам работ была выражена благодарность Полномочного представителя Правительства Республики Египет в ОИЯИ. Радиобиологи ЛРБ разработали принципиально новый метод усиления биологической эффективности пучков протонов медицинского назначения с помощью препарата АраЦ. Показано, что введение АраЦ усиливает противоопухолевое действие протонного излучения путем реализации нескольких механизмов, среди которых уменьшение количества опухолевых стволовых клеток, угнетение пролиферации клеток и ангиогенеза в опухоли на фоне изменения иммунного ответа в первичном очаге и его инфильтрации лимфоцитами. Социальная инфраструктура Происходят позитивные изменения в социальной инфраструктуре Института. Введена в строй одна из двух подстанций площадки ЛФВЭ, «Дубна», питающая в том числе комплекс NICA. К концу 2024 года будет реконструирована, также с увеличением мощности, вторая подстанция «Сестра». Заработала современная и комфортабельная пешеходная проходная на площадке ЛЯП. Автомобильная часть проходной будет готова к маю. В следующем году будет оборудована автостоянка перед ЛФВЭ ОИЯИ и будет дан старт работам по ремонту профилактория «Ратмино». Директор ОИЯИ отметил активные усилия Института в области социальной политики. В категорию социальной помощи попадают ссуды для сотрудников, улучшение жилищных условий, средства на медицинские нужды. В частности, в конце мая произошло жизненно важное событие для наукограда Дубна - в Медсанчасти № 9 при поддержке ОИЯИ появился сосудистый центр, в котором к настоящему времени проведено уже более 400 операций. Благодаря участию ОИЯИ медсанчасть активно развивается: появляются профильные специалисты, открыты отделение гемодиализа, центр медицинской реабилитации, «умная палата» и др. Образование Институт проводит шефскую работу в нескольких образовательных учреждениях города, в том числе в областном физматлицее им. В. Г. Кадышевского. В текущем году лицей выпустил 26 выпускников, 14 из которых поступили в топ-10 вузов России. Проводятся совместные мероприятия с лицеем № 6 им. Г. Н. Флерова, на базе которого развернута работа филиала «Яндекс.Лицея». Филиал МГУ в мае получил образовательную лицензию. В ноябре прошло совместное заседание Ученого совета МГУ и ОИЯИ, по итогам которого стороны договорились об открытии как минимум еще одной кафедры - радиохимии и радиобиологии. Сотрудники УНЦ подготовили комплект школьных учебников для углубленного изучения физики в 7-9 классах; на подходе - учебники для старшеклассников. В учебный комплект вошли не только сами учебники, но и задачники, тетради-практикумы, виртуальные практикумы, методическая поддержка. Учебные пособия выпущены издательством «Просвещение» в 2023 году и одобрены комиссией Министерства просвещения РФ. Международное сотрудничество Как отметил Григорий Трубников, в ушедшем году в сфере международного сотрудничества произошли яркие события - и в это вложен труд огромного числа людей. В марте был подписан протокол об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований между Китайской академией наук, ОИЯИ и профильными министерствами КНР и РФ. Подписано соглашение с Советом по науке и технологиям Мексики, проведены два заседания координационного комитета и отобраны четыре совместных проекта. Развивается сотрудничество с Индией, Пакистаном и Арабским агентством по атомной энергии, в штаб-квартире которого, в Тунисе, открыт инфоцентр ОИЯИ. К ОИЯИ по линии АААЭ проявляют интерес Катар, Оман, Саудовская Аравия. Идет взаимодействие с несколькими институтами и министерствами Бразилии - в следующем году должны сложиться несколько научных проектов для совместной реализации. Активно развивается международное сотрудничество с Арменией, Вьетнамом, Египтом, Казахстаном, Кубой, Сербией и ЮАР. Задачи и планы На сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ в Алматы был принят новый Семилетний план развития Института на 2024-2030 гг. «Хочу искренние слова сердечной благодарности выразить всем сотрудникам Института и коллегам, которые работают с Институтом, нашим странам-участницам. У нас был очень непростой год, но мы демонстрировали уверенность в том, что мы сильная, эффективная организация. При этом 2024 год будет сложнее - работы точно будет больше. Но для воплощения наших проектов у нас есть все ресурсы, интеллект и наш замечательный амбициозный план», - заключил Григорий Трубников. Муниципальные награды В завершении заседания НТС состоялось вручение наград сотрудникам Института. Почетной грамотой главы городского округа Дубна награждены: директор Лаборатории нейтронной физики Егор Лычагин, ученый секретарь ЛФВЭ ОИЯИ Александр Чеплаков, ученый секретарь Лаборатории теоретической физики Александр Андреев, советник при дирекции Лаборатории ядерных проблем Джиль Понтекорво, начальник сектора реконструкции ионных столкновений ЛФВЭ ОИЯИ Олег Рогачевский, ведущий специалист по делопроизводству ЛФВЭ ОИЯИ Наталья Гореликова, ведущий электроник ЛФВЭ ОИЯИ Александр Кириченко. Благодарностью Совета депутатов городского округа Дубна отмечен: начальник группы тепловодоснабжения и вентиляции ЛФВЭ ОИЯИ Владимир Черняев. По материалам www.jinr.ru