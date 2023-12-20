В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ прошло рабочее совещание МИФИ-ОИЯИ по компьютингу для мегасайенс-проекта NICA, посвященное обсуждению проблем, связанных с организацией процесса обработки и анализа данных экспериментов. Особое внимание было уделено вопросу создания систем для географически распределенной обработки и хранения данных. В повестку мероприятия также вошла подготовка кадров для решения задач мегапроекта NICA. В совещании, которое проходило в гибридном формате, приняли участие свыше 50 человек, в том числе споуксмены и координаторы разработки программного обеспечения и компьютинга всех трех основных экспериментов NICA: BM@N, MPD и SPD, - а также эксперты из ЛИТ, ЛФВЭ, ЛЯП ОИЯИ и специалисты МИФИ, которые вовлечены в эти три проекта и принимают участие как в создании самих детекторных комплексов, так и в разработке программного обеспечения для обработки данных и физического анализа. С приветственным словом к участникам обратилась проректор НИЯУ МИФИ Наталья Барбашина, особо подчеркнув важность сотрудничества между МИФИ и ОИЯИ. Открыл мероприятие доклад доцента НИЯУ МИФИ Аркадия Тараненко, посвященный активному участию сотрудников, аспирантов и студентов МИФИ во всех трех экспериментах BM@N, MPD и SPD на NICA. В следующем докладе директор Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Сергей Шматов представил информацию о деятельности Лаборатории информационных технологий и о создаваемых на основе ресурсов Многофункционального информационно-вычислительного комплекса ЛИТ ОИЯИ IT-решений для мегапроекта NICA. Сергей Шматов рассказал об основных результатах совещания. Главной его темой стала организация обработки, анализа, хранения, передачи и управления данными, которые будут получены в ходе реализации программы физических исследований экспериментов на NICA. «Уже сейчас эксперимент на выведенной мишени BM@N получает реальные данные, другие эксперименты работают с данными Монте-Карло моделирования - эти объемы уже довольно существенные, и возникает вопрос о том, как мы можем с ними работать», - сообщил он. Существуют три аспекта этого вопроса: где физически хранить эти данные и как обеспечить их безопасность? Как будет организован доступ к данным, и какими программными средствами будет вестись обработка? Третий аспект - разработка инструментария, который будет использован для извлечения физической информации (программы реконструкции и идентификации элементарных частиц, физического анализа и т. д.). Кроме того, на совещании обсуждались вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов для экспериментов на NICA, организации такой системы подготовки кадров, которая будет работать в уникальной области на стыке физики и IT. Профильные кафедры НИЯУ МИФИ предлагают магистерскую программу, которая позволит готовить специалистов одновременно по двум специальностям: физике элементарных частиц и информационным технологиям. Выпускники получат диплом сразу по двум специальностям. На мероприятии прозвучал доклад научного руководителя ЛИТ Владимира Коренькова об истории создания, развитии и современном состоянии распределенных вычислений в физике высоких энергий. Опыт, накопленный в ЛИТ в этой области, обязательно будет востребован при создании компьютинга для экспериментов на NICA. В своих докладах Олег Рогачевский, Константин Герценбергер и Алексей Жемчугов, софтвер-координаторы экспериментов MPD, BM@N и SPD, соответственно, представили обзор программных систем и комплексов для моделирования, получения и обработки данных экспериментов на комплексе NICA, а также представили задачи, в решении которых могли бы принять участие сотрудники, аспиранты и студенты МИФИ. Большой интерес у участников совещания вызвал доклад научного сотрудника ЛИТ Игоря Пелеванюка, посвященный обработке и генерации данных в гетерогенной распределенной вычислительной среде под управлением платформы DIRAC, объединяющий вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных ЛИТ, ЛФВЭ, МИФИ и ряда других институтов, входящих в коллаборации NICA. В настоящий момент все три эксперимента на NICA используют DIRAC для решения своих задач. Заключительные доклады на совещании были посвящены подготовке специалистов для решения задач мегапроекта NICA. Так, в своем докладе научный сотрудник ЛИТ Оксана Стрельцова ознакомила участников совещания с опытом подготовки специалистов в области параллельного программирования, создания алгоритмов машинного и глубокого обучения, а также разработки IT-сервисов с использованием экосистемы ML/DL/HPC платформы HybriLIT. В докладе доцента МИФИ Евгения Солдатова была представлена новая магистерская образовательная программа НИЯУ МИФИ «Программная инженерия и анализ данных для физики высоких энергий». По итогам совещания состоялась общая дискуссия, в результате которой было решено создать постоянный Совет МИФИ-ОИЯИ для консолидации усилий обеих организаций по решению проблем, стоящих перед участниками коллабораций экспериментов на комплексе NICA, в том числе для решения вопросов подготовки кадров. По материалам www.jinr.ru