Благотворительный фонд «Система» организовал для детей сотрудников компаний-партнеров увлекательную и познавательную экскурсию в Объединенный институт ядерных исследований, чтобы поближе познакомиться с прославленным Институтом, его научными исследованиями и установками, а также узнать интересные факты про ядерную физику.

Экскурсия была организована для 35 ребят в возрасте от 14 до 18 лет, увлекающихся точными науками. Участники смогли познакомиться с передовыми научными разработками в сфере ядерной физики, радиационной биологии, биомедицинских технологий, радиационного материаловедения, а также экологии и информационных систем.

Базовые установки Института

Интерактивная выставка «Базовые установки ОИЯИ» представляет собой «визитные карточки» основных научных проектов и направлений исследований Института. Представленные на выставке стенды и макеты установок ОИЯИ, среди которых Циклотрон, Коллайдер NICA, импульсный реактор ИБР-2, Байкальский глубоководный нейтринный телескоп и другие, помогли ребятам заглянуть внутрь крупнейших физических экспериментов. Большой интерес у школьников вызвали очки виртуальной реальности, с помощью которых можно было перенестись на озеро Байкал, наблюдать за работой инженеров, занятых монтажом нового кластера нейтринного телескопа, прогуляться по машинному залу ЛИТ и взглянуть на суперкомпьютер «Говорун», рассмотреть в деталях комплекс NICA, ускорители Лаборатории ядерных реакций и экспериментальные установки ИБР-2.

«От сегодняшних школьников зависит завтрашнее научно-технологическое развитие нашей страны. Развитие неотъемлемых для современного общества цифровых технологий, популяризацией которых занимается цифровая экосистема МТС, также неразрывно связано с фундаментальными разработками. Донести до широкой аудитории ценность фундаментальных исследований, используя современный инструментарий - искусство, которым мастерски владеют сотрудники музея «Базовые установки ОИЯИ». Интерес ребят был неподдельный, не удивлюсь, если кто-то из них свяжет свою дальнейшую судьбу с фундаментальной наукой», - рассказала Ольга Юркова, руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС.

Уникальная разработка ОИЯИ

Ребята смогли познакомиться с уникальной разработкой Института - ускорительно-экспериментальным комплексом NICA. С помощью сложнейшего ускорительного комплекса ученые могут экспериментально восстановить то, что было в первые мгновения после Большого взрыва, «прокрутить пленку назад» и воссоздать условия, при которых появилась наша Вселенная. На строительство этой уникальной установки ушло десять лет. Уже более 300 учёных из 70 институтов 32 стран мира участвуют в подготовке и реализации проекта NICA.

«Многие из тех, кто посещает ускорительно-экспериментальный комплекс NICA, задаются вполне резонным вопросом относительно целесообразности и пользы фундаментальных исследований в этом направлении для отечественной промышленности. На самом деле на любом химически вредном предприятии стоит ускоритель, чистящий газы продуктов горения реакции, в металлургии для придания коррозионной стойкости металлам и сплавам, в нефтегазовой промышленности - для катализаторов и полимеров. Примеры можно приводить бесконечно долго. Реальный научно-технический прорыв невозможен без таких уникальных установок как NICA», - рассказал Аркадий Терехин, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий им. В.И. Векслера и А.М. Балдина (ЛФВЭ).

И конечно же, ребята смогли окунуться в атмосферу Дубны, появившейся в 1956 году рядом с Иваньковским водохранилищем. За считанные годы здесь построили город, который отражал представления советской архитектурной школы о максимально комфортном городском пространстве.

По материалам пресс-службы БФ «Система»