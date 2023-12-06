Делегация Объединенного института ядерных исследований приняла участие в мероприятиях III Конгресса молодых ученых в Парке науки и искусства «Сириус» в Сочи. Директор ОИЯИ академик Григорий Трубников стал участником четырех сессий конгресса, а научный руководитель Лаборатории ядерных реакций академик Юрий Оганесян в формате онлайн-трансляции ответил на вопросы молодых ученых. Мегасайенс-проекты На сессии «Инфраструктура класса как база формирования единого научно-технологического пространства» обсуждалось развитие уникальной сети мегасайенс-установок России. Директор ОИЯИ рассказал о фундаментальных и прикладных задачах ускорительного комплекса NICA, а также об исследованиях в области радиобиологии, радиационного материаловедения и радиационной медицины, в которой, как сообщил Григорий Трубников, ОИЯИ объединяет усилия с Минобрнауки России и Российской академией наук, ФМБА России, Госкорпорацией Росатом, НИЦ КИ, и многочисленными зарубежными центрами. «Без многих институтов - ИЯФ СО РАН, НИЦ КИ, Росатома - мы не построили бы ускорительный комплекс. Теперь его необходимо эксплуатировать и развивать тоже вместе. Необходимо объединять интеллектуальный ресурс, создавать совместные комитеты пользователей по фундаментальным и по прикладным исследованиям, привлекая, в том числе, индустрию, со стороны которой тоже есть запрос», - констатировал Григорий Трубников. Особые территории Темой еще одной сессии стали «Новые подходы в развитии наукоградов РФ и других территорий с высоким научно-технологическим потенциалом». Григорий Трубников подчеркнул необходимость введения на законодательном уровне термина, который будет определять, что такое «научно-технологический потенциал». В частности, наукоградам необходимо смешанное административно-научное руководство. «В Дубне есть совет директоров градообразующих предприятий - это 70 % электората и 90 % населения - к их мнению прислушиваются, как в вопросах развития инфраструктуры, так и в формировании управляющей команды органов местного самоуправления», - отметил директор ОИЯИ. По его мнению, необходим комплексный подход к развитию наукоградов и наукоемких территорий по всей стране, необходима национальная программа по развитию комфортных городских территорий и сервисной инфраструктуры. «Сеть наукоградов укрепляет территориальную целостность государства и обеспечивает его интеллектуальную связность», - выразил уверенность Григорий Трубников. Наукоград - это магнит не только для талантов, но и для бизнеса, при этом предпринимателям важна прозрачность и предсказуемость происходящих процессов. Разговор с ученым Формат мероприятия «Открытый микрофон» с участием Юрия Цолаковича Оганесяна подразумевал диалог со зрителями, ответы на вопросы молодых ученых. Аудитория узнала о том, что быть знаменитым - «это больше отвлекает, чем помогает», о том, как мотивировать учеников к науке, а также получила рецепт для тех, кто усомнился в научных идеалах и думает, продолжать ли путь в науке. Подрастающему поколению академик Оганесян пожелал быть свободными и смелыми. «Свободу дает общество, в котором мы живем, а смелость дают знания. Каждому ученику я советовал бы дорожить временем, пока он учится, потому что такой ситуации в жизни, когда от него требуют только учиться, у него потом больше никогда не будет», - подчеркнул Юрий Оганесян. На вопрос о том, каким должен быть настоящий ученый, Юрий Оганесян высказал мысль: «Ученый не должен быть суперменом. Он должен быть любопытным человеком, которого интересуют не только формулы». 100 млн на проект и ценные архивы Ученый секретарь ЛЯР ОИЯИ Александр Карпов стал спикером сессии «100 миллионов на крупный научный проект: реальность или мечта?». Он рассказал о выборе проекта «Фабрика сверхтяжелых элементов» для мегагранта внутри Института, о работе над проектом, в которой принимали участие, помимо ОИЯИ, также СПбГУ и Институт аналитического приборостроения. Пресс-секретарь ОИЯИ Наталья Заикина на сессии «Развитие науковедческих центров в стране» рассказала о том, как сохраняется память об истории ОИЯИ внутри Института. В ОИЯИ создан открытый для всех фотоархив; существует архив документов, выпускаются воспоминания сотрудников, ученых. Она выразила готовность оказать поддержку в том, чтобы поделиться опытом ОИЯИ и принять участие в мероприятиях по выработке общей методологии развития науковедческих центров в России. По материалам www.jinr.ru