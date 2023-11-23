В Институте ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан в рамках проведения выездной сессии КПП ОИЯИ был дан официальный старт работе нового кластера облачных вычислений Объединенного института ядерных исследований в ИЯФ и состоялось торжественное открытие десятого информационного центра ОИЯИ. Первый в Республике Казахстан и 11-й по счету кластер облачных вычислений ОИЯИ был включен в распределенную информационно-вычислительную среду (РИВС) Объединенного института. Ресурсы облачного кластера ИЯФ смогут использовать как сотрудники научных институтов и университетов Казахстана в рамках собственных исследований, так и в рамках сотрудничества с ОИЯИ, принимая участие в мегасайенс-проектах NICA и Baikal-GVD. Кластер, включенный в РИВС ОИЯИ и организаций стран-участниц ОИЯИ, позволяет получить доступ к большему количеству аппаратных ресурсов, чем в случае использования облака ИЯФ только локально, что открывает перед учеными возможности получения научных результатов в более короткие сроки. - Сегодня Институт ядерной физики присоединился к распределенной облачной вычислительной сети ОИЯИ. Это позволит сделать наше сотрудничество еще более эффективным. Очень рад, что директор и команда ИЯФ имеют грандиозные планы по развитию не только реактора, но и в целом института. Цель Объединенного института - вместе с вами добиться реализации проектов, которые вы наметили, - сказал в приветственном слове директор ОИЯИ Григорий Трубников. Он также отметил актуальность научной программы ИЯФ МЭ РК по направлениям нейтронной физики, радиационного материаловедения, полупроводниковой техники и высокотемпературных сверхпроводников. - Я очень рад, что с каждым годом у нас появляются новые инструменты и возможности для того, чтобы совместно заниматься наукой на мировом уровне, - прокомментировал событие генеральный директор ИЯФ, Полномочный представитель правительства Республики Казахстан в ОИЯИ Саябек Сахиев. Он подчеркнул, что открытие кластеров облачной инфраструктуры ОИЯИ позволяет объединять усилия и ресурсы стран-участниц ОИЯИ в решении фундаментальных и прикладных задач с целью быстрого выполнения сложных расчетов и обеспечения высокоточных результатов проводимых исследований. Эффективное сотрудничество Научный руководитель Лаборатории информационных технологий ОИЯИ Владимир Кореньков отметил, что создание РИВС ОИЯИ для объединения вычислительных мощностей организаций стран-участниц Института является одним из ключевых проектов ЛИТ. Кластеры способствуют распределению пиковой нагрузки среди участников облачной среды и предоставляют возможность доступа к различным экспериментам ОИЯИ. Портал в ОИЯИ В этот же день состоялось торжественное открытие Информационного центра ОИЯИ в ИЯФ МЭ РК, ставшего десятым в семье информационных представительств Объединенного института. «В текущем году это третий инфоцентр, который мы открываем в странах-участницах, - портал в Дубну, портал в ОИЯИ. Верю и знаю, что в этом месте будет кипеть жизнь», - подчеркнул Григорий Трубников. - Инфоцентр ОИЯИ станет местом, где школьники, студенты и молодые специалисты, преподаватели и школьные учителя смогут получить информацию об исследованиях, проводимых в ОИЯИ и ИЯФ, о научных достижениях и важности физики в современном мире. На базе инфоцентра мы будем проводить мероприятия, которые помогут расширить и интерес к науке и ее понимание в нашем обществе, - отметил Саябек Сахиев. Он подчеркнул, что по линии ИЦ планируется направлять молодых учителей на стажировку в ОИЯИ, а также продолжать направлять в ОИЯИ студентов для обучения и практики. Генеральный директор Арабского агентства по атомной энергии (ААЕА) Салем Хамди анонсировал предстоящее в ближайшем будущем официальное открытие инфоцентра в штаб-квартире ААЕА в Тунисе и подчеркнул, что это будет первый ИЦ ОИЯИ в международной организации. Для ААЕА, в свою очередь, это станет первым опытом по созданию в своей структуре образовательного центра. Площадка для идей Андрей Лидер, руководитель ИЦ ОИЯИ в Томском политехническом университете, подчеркнул, что созданный в ТПУ ИЦ ОИЯИ распространяет знания о передовых исследованиях Объединенного Института в Сибири и привлекает самую широкую аудиторию. «Уверен, что новый информационный центр станет площадкой, на которой мы сможем обмениваться идеями и разрабатывать новые проекты», - резюмировал он. От имени Министерства образования и науки Республики Казахстан с запуском облачного кластера и открытием информационного собравшихся поздравил руководитель управления коммерциализации и малых грантов Ренат Елшибеков. «Открытие кластера и информационного центра сыграет положительную роль в развитии науки в области совместных ядерных исследований», - обозначил он. Первым мероприятием нового инфоцентра стала выставка «Большая наука», на которой представлены работы фотохудожника Марка Кожуры в жанре индустриальной фотографии. Главными героями снимков выступают ученые и технические специалисты Объединенного института, сфотографированные на своих рабочих местах. В этот же день участники сессии КПП ОИЯИ совершили экскурсию по лабораториям Института ядерной физики и его установкам. Они осмотрели исследовательский реактор ВВР-К, комплекс по производству радиофармацевтических препаратов и импульсный линейный ускоритель электронов ИЛУ-10. Участие в мероприятиях на площадке ИЯФ МЭ РК также принимали представители Национальной академии наук при Президенте Республики Казахстан и Казахского национального университета имени аль-Фараби. По материалам jinr.ru