Агентство стратегических инициатив разрабатывает Атлас сервисно-инфраструктурных решений, в который войдут лучшие практики, пригодные к тиражированию в разных городах и регионах России. На днях группа разработчиков побывала и в нашем городе, где посетила сразу несколько площадок, а также встретилась с главой Дубны М.А. Тихомировым.

Было отмечено, что для привлечения инженеров, разработчиков и ученых мало обеспечить их новой жилой площадью, важно создать качественное наполнение существующей и создаваемой инфраструктуры передовыми сервисами.

Эксперты дали высокую оценку сразу нескольким успешным в этом направлении проектам. Так, в городе успешно работает проектно-образовательное пространство Цифровой гараж ОЭЗ «Дубна». Оно дает возможность школьникам, студентам, молодым ученым и инженерам реализовать свои инновационные проекты, получать возможность стажировок с дальнейшим трудоустройством в компании-резиденты ОЭЗ.

Интересной и успешно реализованной практикой является спорт в пешей доступности. Это отличный инструмент быстрой социализации новых жителей города. На это мотивирует базовая инфраструктура - в частности, стадионы, построенные на территориях школ в разных районах города, где можно заниматься как самостоятельно, так и с тренерами, как учащимся школы, так и в свободное время всем желающим.

Школы учителей физики на базе Объединённого института ядерных исследований показывают педагогам из разных регионов страны то, как развивается наука в реальных условиях. Например, на базе ОИЯИ знакомят с новыми методами преподавания в школах. После этого учителя, которые прошли обучения в таких школах, объединяются в группы, проводят регулярные семинары и делятся знаниями.

Лучшие решения будут собраны на едином информационном ресурсе, доступном для большой аудитории.

По информации АСИ