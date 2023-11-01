Кандидат физико-математических наук Петр Ширков, ведущий методист отдела научно-образовательных проектов и программ Учебно-научного центра ОИЯИ, стал победителем Всероссийской премии «За верность науке» в номинации «Наставник». Награду Петру Ширкову на торжественной церемонии 26 октября в московском зале «Зарядье» вручила Ольга Васильева, президент Российской академии образования. Особое значение Награда имеет особое значение, ведь 2023 год был объявлен в России Годом педагога и наставника. Кроме того, в этом году отмечается 80-летие Российской академии образования (РАО). Номинация «Наставник», организованная по инициативе РАО, была объявлена впервые в 2023 году. Собрав 178 заявок, она стала второй по популярности после номинации «Научно-популярный проект года» (208 заявок). Петр Ширков обладает почти 50-летним опытом педагогической деятельности, организации и управления образовательными программами. Свою награду он получил в том числе за вклад в создание и развитие основанной почти 35 лет назад Международной компьютерной школы (МКШ). За время существования МКШ ее участниками стали более 2000 детей из России, США, Швеции и других стран мира. Многие участники Школы впоследствии становятся наставниками, обеспечивая преемственность поколений. На МКШ реализуется особый подход к образованию. Наставники школы не дают слушателям готовых ответов, как это принято в классической системе образования, а организуют обучение в форме исследовательской работы. Фактически дети сами открывают закон Архимеда, обнаруживают законы магнетизма и электрического поля, получают основные математические соотношения. От наставника - к ученику Поздравляя призеров и победителя в номинации «Наставник», президент Российской академии образования Ольга Васильева отметила, цитируя слова великого педагога Петра Каптерева, что учитель является проводником между наукой и учащимися. «Он сказал об этом почти 150 лет назад, но и сейчас это абсолютно очевидно, - подчеркнула она. - Наставничество - это не только передача опыта, прежде всего профессионального, это еще и передача нравственного и духовного опыта от наставника к его ученику». «Самое главное для меня, что дело, которому я служу уже более половины жизни, стало определяющим в выборе своей стези для не менее чем двух поколений учеников. Понимание, что сделанное оказалось замеченным на столь высоком уровне, придает дополнительные силы и уверенность в правильном выборе, сделанном 35 лет назад», - прокомментировал присуждение престижной награды Петр Ширков. Он отметил, что это признание было бы невозможным без участия в проекте в разные годы многих увлеченных, как и он сам, коллег из различных организаций - Института прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова, МАИ им. С. Орджоникидзе, Пущинского научного центра, Объединенного института ядерных исследований в Дубне и других, без материально-технической и финансовой помощи указанных организаций и ряда научных и образовательных фондов. «На каждом временном отрезке существования проекта всегда находилась организация-партнер, которая подставляла плечо и «укрывала под своей сенью» Школу, давая ей жизнь на новый период. Последние годы таким гарантом МКШ выступает ОИЯИ», - подчеркнул лауреат. Лучшим ученым Ежегодная Всероссийская премия «За верность науке» вручается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. Ее организатором выступает Минобрнауки России. За последние три года масштаб Всероссийской премии «За верность науке» существенно расширился: с 2021 года более чем в 1,5 раза - до 2 тысяч - выросло количество заявок, поступающих в адрес жюри. В прошлом году в номинации «Наука - это модно» лауреатом премии стал кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергей Мерц. А годом ранее высшую награду в номинации «Специальный вклад среди ученых, преподавателей, журналистов и общественных деятелей» получил научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ академик РАН Юрий Оганесян. По материалам www.jinr.ru