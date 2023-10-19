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Присуждены ученые степени Печать
19.10.2023 06:46

В Доме ученых ОИЯИ состоялось торжественное вручение дипломов о присуждении ученых степеней. По традиции мероприятие прошло в торжественной обстановке с участием представителей Квалификационной комиссии Объединенного института, гостей и ученых секретарей диссертационных советов, в которых состоялись защиты.

 

Обладателями дипломов стали четыре кандидата наук: Николай Войтишин, Кирилл Гикал, Нгуен Дань Тунгу и Кирилл Новиков. Получателей дипломов поздравили заместитель председателя Квалификационной комиссии ОИЯИ Александр Сорин, ученый секретарь Квалификационной комиссии Олег Белов и ответственный секретарь Андрей Попеко.

На встрече, приуроченной к вручению дипломов, собравшиеся обменялись впечатлениями о состоявшихся защитах, обсудили ряд организационных подходов к рассмотрению диссертаций. Получатели дипломов выразили благодарность диссертационным советам и Квалификационной комиссии ОИЯИ за всестороннюю поддержку в процедурных вопросах, связанных с подготовкой к защите, отметив при этом удобство действующей в Институте системы электронной подачи документов в диссертационные советы. Представители Квалификационной комиссии пожелали получившим дипломы новых научных результатов и успехов в профессиональной деятельности.

По материалам jinr.ru
  		 
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