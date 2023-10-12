Подписано соглашение о намерениях между ОИЯИ и НАН Республики Казахстан. Оно, уверены стороны, даст новый импульс развитию не только сотрудничества с Институтом ядерной физики в Алматы, его филиалом в Астане и университетами, но и с другими научными центрами Казахстана. Документ подписан во время визита в ОИЯИ делегации Национальной академии наук Республики Казахстан при Президенте Республики Казахстан (НАН РК), возглавляемой Президентом правления НАН РК Кунсулу Закарьей в первых числах октября. Стратегические партнеры На встрече в дирекции ОИЯИ обсуждались вопросы сотрудничества в сфере подготовки кадров, расширения круга совместных исследований и участия Казахстана в распределенной вычислительной сети ОИЯИ. Представители руководства НАН РК посетили лаборатории ОИЯИ, где ознакомились с флагманскими проектами Института. «Казахстан - один из самых сильных стратегических партнеров Объединенного института», - отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников, приветствуя делегацию в дирекции ОИЯИ. Он напомнил, что ровно год назад был принят в Казахстане главой государства Касым-Жомартом Токаевым. «Мы приехали к себе домой, к своим друзьям, и намерены дальше работать с новым импульсом, продолжая фундаментальные и прикладные научные исследования. Перед нами стоят большие задачи, поставленные главой государства. Мы нацелены на продолжение совместных исследований», - подчеркнула Кунсулу Закарья. Самая многочисленная в ОИЯИ На встрече было отмечено, что казахстанская национальная группа - самая многочисленная в ОИЯИ. В Институте в настоящий момент работает от 80 до 100 человек из Казахстана. Постепенно происходит ротация кадров: молодые специалисты, которые работали в Дубне и защитили диссертации, возвращаются домой и укрепляют науку Республики Казахстан. Неуклонно растет число защит диссертаций казахстанских ученых в ОИЯИ. При этом представители Казахстана задействованы в проектах практически всех лабораторий Института. «Многие ученые, работавшие в ОИЯИ и вернувшиеся на Родину, уже имеют достаточно высокие звания и полномочия», - сообщила Кунсулу Закарья. От подготовки кадров до совместных исследований Главным направлением совместной кооперации была названа подготовка кадров в сфере ядерных технологий, а также взаимодействие в области создания реакторов и ускорителей для промышленности, ядерной медицины и биотехнологий. Еще одной точкой взаимодействия Казахстан - ОИЯИ является облачная распределенная инфраструктура ОИЯИ на платформе DIRAC, к которой подключен в том числе и ИЯФ Алматы. В качестве дополнительных проектов, которые могли бы расширить круг тем для сотрудничества, было предложено применение ядерно-физических методов в биомониторинге, а также участие ОИЯИ в создании в Казахстане междисциплинарных центров по направлениям исследований ОИЯИ. Представители Республики Казахстан высоко оценили экспертизу ОИЯИ в создании ускорительной техники и экспериментальных установок на выведенных пучках нейтронов. Делегация обозначила большую заинтересованность в расширении сотрудничества с Объединенным институтом по этим направлениям. Обсудят проекты Визит делегации НАН Республики Казахстан состоялся в преддверии ноябрьского заседания Комитета полномочных представителей государств-членов ОИЯИ в Алматы. На сессии КПП стороны договорились обсудить совместные проекты более подробно. В состав делегации Академии наук при Президенте Республики Казахстан вошли: ее президент, Кунсулу Закарья - доктор биологических наук, профессор, разработчик казахстанской вакцины QazCovid-in против коронавирусной инфекции, специалист по биологической безопасности; вице-президент Абай Серикканов, директор Департамента науки Руслан Нурлыбаев, руководитель управления наук о жизни и здоровье в НАН при Президенте РК Максат Буленбаев, Полномочный представитель правительства Республики Казахстан в ОИЯИ, генеральный директор РГП «Институт ядерной физики» Министерства энергетики Республики Казахстан Саябек Сахиев и советник Посольства Республики Казахстан в Российской Федерации Едил Хозеулы. Сторону ОИЯИ на встрече в дирекции представляли директор Григорий Трубников, вице-директор Сергей Дмитриев, главный ученый секретарь Сергей Неделько, глава департамента международного сотрудничества Отилиа-Ана Куликов и директор Лаборатории ядерных реакций Сергей Сидорчук. В ходе визита в ОИЯИ делегация посетила фабрику сверхпроводящих магнитов, ускоритель Бустер и строящийся детектор MPD мегасайенс-проекта NICA, а также осмотрела исследовательский реактор ИБР-2 и побывала в Лаборатории радиационной биологии. В число объектов посещения делегации вошли также Фабрика сверхтяжелых элементов, сборочный цех нейтринного телескопа Baikal-GVD и суперкомпьютер «Говорун». Кроме этого, была проведена встреча с членами национальной группы Республики Казахстан в ОИЯИ. По материалам jinr.ru