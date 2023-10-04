28 сентября Объединенный институт ядерных исследований посетила делегация Султаната Оман во главе с президентом Национальной программы инвестирования и развития экспорта, координатором программы Oman Vision 2040 Халидом аль-Шуайби, находившимся с рабочим визитом в России.

Обсудили направления сотрудничества

В ОИЯИ также прибыли руководитель инвестиционного направления Министерства торговли, промышленности и привлечения инвестиций Султаната Оман Хадижа аль-Сактари и руководитель направления развития бизнес-партнерства Джасим аль-Алави. Собравшиеся посетили объекты научной инфраструктуры комплекса NICA, изучив возможности проведения работ в области радиационного материаловедения и медико-биологических исследований. На встрече с представителями ОИЯИ состоялось обсуждение потенциальных направлений сотрудничества.

Посетили объекты научной инфраструктуры

Делегацию сопровождали представители руководства научно-производственного предприятия «Квант Р», являющегося индустриальным партнером коллаборации ARIADNA по прикладным исследованиям на комплексе NICA. Со стороны ОИЯИ собравшихся приветствовали заместитель директора ЛФВЭ Александр Сорин, заместитель начальника Отделения научно-методических исследований и инноваций ЛФВЭ Олег Белов и начальник Отдела инноваций и интеллектуальной собственности Игорь Ленский.

В ходе визита члены делегации осмотрели ключевые установки комплекса NICA: линейный ускоритель, облучательную станцию СОЧИ, Бустер и Нуклотрон, туннель коллайдера и зал детектора MPD, в выставочной зоне которого состоялась презентация совместных возможностей коллаборации ARIADNA и компании «Квант Р» в области радиационной модификации и применения инновационного материала Raflon. Особый интерес представителей оманской стороны вызвали технологии производства и сборки элементов коллайдерного кольца ускорительного комплекса, о которых было рассказано в ходе посещения Фабрики сверхпроводящих магнитов.

Итоги визита

Программу визита завершил круглый стол, на котором стороны обсудили итоги визита и наметили дальнейшие шаги по развитию трехстороннего взаимодействия коллаборации ARIADNA, оманской стороны и компании «Квант Р».

«Мы под большим впечатлением от сегодняшней экскурсии и состоявшихся встреч, они позволили нам получить более глубокое представление о технологиях, используемых в ОИЯИ, и определить множество потенциальных областей взаимодействия. Любое сотрудничество нужно с чего-то начинать, и мы решили начать с изучения представленных образцов материала Raflon», - отметил президент Национальной программы инвестирования и развития экспорта Султаната Оман Халид аль-Шуайби. Он также добавил, что программы обмена студентами и обучение персонала являются одними из самых важных тем при обсуждении возможных направлений сотрудничества. Председатель правления компании «Квант Р» Михаил Аржаков выразил надежду на получение новых научных и научно-технических результатов в области радиационного материаловедения с использованием ионных пучков комплекса NICA.

По информации jinr.ru