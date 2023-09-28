22 сентября завершила работу 134-я сессия Ученого совета Объединенного института ядерных исследований. Члены Ученого совета, международные эксперты из ведущих научных организаций и университетов рассмотрели новейшие научные результаты ОИЯИ и итоги летних сессий ПКК ОИЯИ, обсудили доработанный проект Семилетнего плана развития Института на 2024-2030 гг., провели выборы на должность директора ЛЯП ОИЯИ, утвердили кандидатуры заместителей директоров ЛИТ и ЛНФ. Мероприятие прошло под сопредседательством академика НАН Беларуси, профессора Сергея Килина. Сессию открыл доклад председателя УС, директора ОИЯИ академика РАН Григория Трубникова, который был посвящен решениям заседания Комитета полномочных представителей правительств государств-членов ОИЯИ в марте 2023 года, ходу реализации текущего Семилетнего плана развития ОИЯИ (2017-2023), а также значимым событиям научной жизни Института. Директор ОИЯИ отметил успешную работу коллабораций MPD, BM@N, ARIADNA мегасайенс-проекта NICA и команды ЛФВЭ ОИЯИ в продолжение самого длительного в истории проекта четвертого сеанса пусконаладочных работ. На Фабрике сверхтяжелых элементов в ЛЯР открыт новый изотоп Pu-227 и проведен первый эксперимент по a, b, g-спектроскопии. Достигнут прогресс в разработке ускорительного комплекса DRIBs-III: модернизация циклотрона У-400M близка к завершающей стадии, завершен первый этап строительных работ циклотрона ДЦ-140, подготовлены инженерные сети для строительства циклотрона У-400Р. В ЛИТ развивается Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс ОИЯИ. В ходе последней модернизации СК «Говорун» общая пиковая производительность суперкомпьютера достигла 1,7 петафлопс с двойной точностью. Центр Tier1 ОИЯИ в 2023 году занял второе место в мире по производительности среди других центров Tier1 по эксперименту CMS. Распределенная платформа DIRAC используется для поддержки всех фундаментальных экспериментов на NICA, а также проекта Baikal-GVD. В ОИЯИ введена в действие цифровая экосистема, интегрирующая сервисы для поддержки научной, административной, финансово-экономической деятельности и поддержания инженерной и IT-инфраструктуры Института. «Главная задача и вызов на следующую семилетку обеспечить всю эту уникальную научную инфраструктуру - ускорители, детекторы, реакторы - квалифицированными учеными и специалистами со всего мира», - отметил директор ОИЯИ в своем комментарии. В ЛЯП готовится к вводу в эксплуатацию электронный ускоритель ЛИНАК-200, который будет доведен до энергии 800 МэВ и запущен через 2-3 года. Мегасайенс-проект глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD продолжает развиваться и имеет статус крупнейшего нейтринного телескопа в Северном полушарии. ОИЯИ продолжает участвовать в нейтринных проектах, как внешних, так и внутренних. Среди них три эксперимента на Калининской и Нововоронежской АЭС: DANSS, vGeN и Ricochet. «Я считаю, что научная сила Института в том, что у нас есть очень эффективная межлабораторная кооперация. Когда лаборатории работают, сплотившись над одной большой задачей, такая наука и такие эксперименты обладают силой и высочайшей результативностью», - подчеркнул Григорий Трубников. В ЛТФ получены новые результаты в области физики элементарных частиц, атомного ядра и конденсированных сред, а также передовой математической физики. В ЛНФ подготовлен к продолжению штатной эксплуатации реактор ИБР-2. В ожидании получения новых разрешительных документов пуск реактора откладывается ориентировочно до осени 2024 года. Продолжается разработка концепции интенсивного источника ультрахолодных нейтронов и ловушки для них. Объединенный институт продолжает проводить совместные работы с ЦЕРН, в частности, в эксперименте NA64. Ученые ОИЯИ проявляют высокую активность в исследованиях и модернизации детекторов ATLAS, CMS и ALICE Большого адронного коллайдера. Как отметил Григорий Трубников, Институт продолжает развиваться как международная организация. В рамках реализации подписанного в феврале нынешнего года соглашения о сотрудничестве с Мексикой прошел крупный визит представителей ОИЯИ в эту страну. После подписания Протокола с Китайской Народной Республикой создан Совместный координационный комитет ОИЯИ - Китай. На заседании Ученого совета состоялись выборы и утверждения кандидатов на руководящие должности в лабораториях ОИЯИ. Так, новым директором Лаборатории ядерных проблем избран начальник научно-экспериментального отдела ядерной спектроскопии и радиохимии ЛЯП, д.ф.-м.н. Евгений Якушев. Ученый совет выразил благодарность Вадиму Беднякову за его плодотворную работу на посту директора лаборатории с 2013 года. Члены Ученого совета утвердили в должностях заместителей директоров ЛНФ и ЛИТ. Заместителями директора Лаборатории нейтронной физики стали Юрий Копач и Сергей Куликов. В Лаборатории информационных технологий посты замдиректоров заняли Чулуунбаатар Очбадрах, Николай Войтишин и Дмитрий Подгайный. В завершающий день сессии были объявлены первые лауреаты премии «Оганесон», состоялось вручение премии имени Н.Н. Боголюбова и дипломов Премии ОИЯИ за лучшие исследовательские работы 2022 года. Двум ученым было присуждено звание «Почетный доктор ОИЯИ». Решением Ученого совета за выдающийся вклад в развитие науки, ее популяризацию и содействие международному научному сотрудничеству звание «Почетный доктор ОИЯИ» было присвоено Виктору Садовничему - ректору Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, президенту Российского союза ректоров, академику, члену президиума РАН, профессору. «Содружество ОИЯИ с МГУ продолжается более 60 лет. У нас есть две действующие кафедры филиала МГУ в Дубне, в совместных планах - создать еще две кафедры: Big Data Sciences и кафедру радиохимии и радиобиологии», - отметил Григорий Трубников. Профессор Денеш Лайош Надь, почетный профессор-исследователь Научно-исследовательского центра физики имени Вигнера Венгерской исследовательской сети (HUN-REN), которому также на этой сессии было присвоено звание «Почетный доктор ОИЯИ», - член Ученого совета ОИЯИ с 2002 года. С 2000 года, с небольшим перерывом, он был экспертом программного консультативного комитета ОИЯИ по физике конденсированных сред, а с 2017 года является председателем этого программно-консультативного комитета. Также были представлены первые лауреаты премии «Оганесон», учрежденной по инициативе легендарного ученого, научного руководителя ЛЯР, академика РАН Юрия Оганесяна. Ими стали Ана Мария Четто Крамис, Михаил Швыдкой, Валерия Першина и Василий Семин. Член Ученого совета ОИЯИ Ана Мария Четто Крамис, профессор Национального автономного университета Мексики, награждается за научные работы в области квантовой механики и теоретической физики и за значительный личный вклад в укрепление глобального научного сотрудничества во имя мира и устойчивого развития. Михаил Швыдкой, доктор искусствоведения, художественный руководитель Московского театра мюзикла, экс-министр культуры РФ, общественный и государственный деятель, отмечен за заслуги в развитии международного научного и культурного сотрудничества и за популяризацию современных научных достижений в СМИ. Валерия Першина, профессор химии в Центре по изучению тяжелых ионов имени Гельмгольца (Германия), получает награду за теоретические исследования электронной структуры и химических свойств сверхтяжелых элементов. Молодой ученый, начальник научно-технологического отдела ускорителей ЛЯР ОИЯИ Василий Семин получает премию «Оганесон» за значительный личный вклад в начале своей научной карьеры в создание новых базовых экспериментальных установок ЛЯР ОИЯИ, которые обеспечивают прорывные научные результаты в области ядерной физики. Премия «Оганесон» будет присуждаться ежегодно за научные достижения в области фундаментальных и прикладных исследований по физике, химии, биологии, а также за популяризацию науки. Директору Лаборатории теоретической физики ОИЯИ Дмитрию Казакову была вручена премия имени второго директора ОИЯИ Николая Николаевича Боголюбова. Также Григорий Трубников и ученый секретарь ОИЯИ Сергей Неделько вручили дипломы по премиям ОИЯИ за 2022 год за лучшие научные, научно-методические и научно-технические прикладные работы сотрудникам Института. По информации www.jinr.ru