Состоялось первое заседание Совместного координационного комитета в рамках протокола Министерства науки и высшего образования России, Министерства науки и технологий Китая, ОИЯИ и Китайской академии наук об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований. Мероприятие прошло в ходе визита делегации Китайской Народной Республики во главе с заместителем министра науки и технологий КНР, академиком У Чжаохуэйем в Объединенный институт ядерных исследований. Первое заседание Комитета открыли сопредседатели директор ОИЯИ, академик РАН Григорий Трубников и заместитель Министра науки и технологий КНР, академик АН КНР У Чжаохуэй. Достижения ОИЯИ «Нет нужды говорить, что роль КНР в истории ОИЯИ очень большая. Китай был одним из государств-основателей Института, и это задало очень правильный вектор развитию нашего международного центра. Несмотря на разные повороты в истории, мы никогда не прекращали сотрудничество с китайскими учеными, - сказал Григорий Трубников, открывая заседание. - Я очень благодарен вам за то, что мы вместе сформулировали основные направления, по которым дальше будем развивать и укреплять наше сотрудничество. Я уверен, что сегодня сотни ученых в Китае и Дубне с большой надеждой смотрят на первое заседание Совместного координационного комитета, они ждут поддержки с нашей стороны, и мы сегодня готовы ее обеспечить». Григорий Трубников представил китайским коллегам достижения Института, включая реализованные и планируемые крупные научные проекты, а также действующие экспериментальные установки. «В рамках новой семилетней программы мы планируем ввести в эксплуатацию мегасайенс-комплекс NICA и начать работу международных коллабораций, увеличить размер Байкальского нейтринного телескопа до одного кубического километра, ввести в строй новые экспериментальные установки. Поддержка в Китае фундаментальной науки В свою очередь заместитель министра науки и технологий КНР У Чжаохуэй рассказал о той поддержке, которая оказывается фундаментальным научным исследованиям в Китае. Он подчеркнул то большое значение, которое Китай придает фундаментальной науке, отметил, что именно она является единственным способом развивать новые технологии. Большое внимание уделяется в Китае созданию сети передовых лабораторий по ключевым направлениям науки и техники, строительству крупных экспериментальных установок, подготовке научных кадров и формированию исследовательских коллективов. План реализации совместных проектов Соруководители Экспертной рабочей группы (ЭРГ), действующей при Комитете, научный руководитель ОИЯИ, академик РАН Виктор Матвеев и научный сотрудник Института физики высоких энергий АН КНР, академик АН КНР Чень Хэшэн представили вниманию Совместного координационного комитета КНР - ОИЯИ итоги первого заседания ЭРГ, прошедшего 4 сентября. Рабочая группа рассмотрела 18 проектов, предложенных совместно ОИЯИ и китайскими университетами и исследовательскими центрами. Все проекты были признаны представляющими большой научный интерес и важность для фундаментальных исследований в ОИЯИ и Китае. Стороны обсудили и одобрили план реализации и финансирования совместных проектов, рекомендованный Экспертной рабочей группой. Комитет принял решение, что стороны проведут консультации по деталям запуска первых совместных проектов на рабочем уровне. Стороны подчеркнули, что в ближайшей перспективе большое значение имеет программа развития академической мобильности, которая включает стипендии для аспирантов и исследователей, обмен как краткосрочными, так и длительными визитами, проведение совместных школ и научных мероприятий. Комитет отметил, что для наиболее эффективного развития сотрудничества в области фундаментальных исследований необходимо привлечь к участию в его работе более широкий круг ученых смежных областей из большего числа учреждений. Академик Чень Хэшэн особо отметил те большие возможности, которые открываются благодаря запуску новых физических установок в Китае, таких как источники синхротронного излучения в Шанхае и Хэфэе, ускоритель тяжелых ионов в Ланьчжоу, ускорительный источник нейтронов в Дунгуане, и пригласил ученых ОИЯИ к подготовке и проведению совместных экспериментов на этих установках. Многолетнее успешное сотрудничество Комитет отметил многолетнее успешное и взаимовыгодное сотрудничество между ОИЯИ и организациями науки и образования КНР в рамках подготовки экспериментов MPD и SPD на строящемся коллайдере тяжелых ионов NICA, а также сотрудничество в рамках экспериментов BESIII и JUNO, экспериментов в области физики тяжелых ионов, нейтронной физики, НИОКР медицинских ускорителей, исследований в области теоретической физики. «Все это создало замечательный фундамент, способный послужить трамплином для достижения следующей фазы нашего сотрудничества, и вот сегодня мы обсуждаем итог энергичной проработки совместных проектов, которая длилась с начала этого года. После подписания Протокола об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований в марте этого года состоялся целый ряд визитов представителей ОИЯИ в Китай. Проделанная работа уже сейчас позволила нам определить 18 совместных проектов с несколькими десятками ведущих научных организаций Китая», - подчеркнул Григорий Трубников. «Это только первое совместное заседание координационного комитета, - сказал заместитель министра науки и технологий КНР У Чжаохуэй, - но мы уже увидели много новых направлений, по которым можем двигаться дальше. Комитет - очень важный инструмент по продвижению на нашем общем пути, по реализации тех договоренностей, которые были достигнуты между нами. Будем двигаться вперед уверенной поступью. На ближайшие 2-3 года работы нам точно хватит». В завершение мероприятия стороны подписали протокол первого заседания Совместного координационного комитета ОИЯИ и КНР.