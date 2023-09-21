12 сентября состоялся визит представителей Посольства Южно-Африканской Республики в России в ОИЯИ, приуроченный к проведению 23-й Международной стажировки для научно-административного персонала (JEMS). Советник Политического отдела Посольства Доу Вермаак и Первый секретарь отдела Лезиба Ратлоу посетили лаборатории ОИЯИ, познакомились с руководством и ведущими учеными Института, встретились с участниками стажировки JEMS-23.

«Визит дипломатов из Посольства ЮАР состоялся в рамках программы JEMS, участие в которой принимают представители научных центров и институтов одной страны - Южной Африки. Это первая стажировка, когда участники собрались из одной страны, и это отражает системный подход научного руководство ЮАР к использованию возможностей кооперации с ОИЯИ. Помимо этого, в ОИЯИ сейчас работают южноафриканские студенты, направленные своими университетами для участия в действующих совместных проектах. Одновременно сейчас в гостях у нас есть и заслуженные ученые из ЮАР. В штате Института есть молодые сотрудники и экстраординарные профессора. Мы видим растущий интерес страны к сотрудничеству с ОИЯИ, и увидеть все это, конечно же, интересно Посольству», - отметил Дмитрий Каманин, ответственный руководитель по контактам с ЮАР, директор Учебно-научного центра ОИЯИ. С его слов, целью визита стало ознакомление с научной инфраструктурой Института, установление более тесного контакта между ОИЯИ и Посольством ЮАР, а также выработка возможных мер по дальнейшей поддержке и углублению кооперации при участии Посольства.

«Дипломаты обычно имеют дело с множеством фактов, но мы считаем важным лично знакоНас впечатлил профессионализм ученых и инженеров, с которыми мы сегодня имели возможность пообщаться. Каждый из них исключителен и ценен в своем деле», - прокомментировал свои впечатления Советник Политического отдела Посольства Доу Вермаак.

Доу Вермаак отметил, что отношения между Южной Африкой и страной местопребывания Института, Российской Федерации, развиваются успешно, и выразил готовность Посольства поддержать дальнейшее укрепление сотрудничества.

В рамках программы визита дипломаты смогли более детально ознакомиться с деятельностью Института, в частности, в области международного сотрудничества, и посетить флагманские объекты научной инфраструктуры ОИЯИ - ускорительный комплекс NICA в ЛФВЭ, а также Фабрику сверхтяжелых элементов в ЛЯР ОИЯИ и вместе с участниками стажировки JEMS - наноцентр.

Материалы подготовлены по информации jinr.ru