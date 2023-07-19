Прошло заседание Научно-технического совета ОИЯИ под председательством Елены Колгановой. Члены НТС заслушали доклад директора ОИЯИ Григория Трубникова об итогах деятельности Института за первую половину 2023 года, а также рассмотрели отчет о деятельности Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ. Институт развивается синхронно с мировыми лабораториями Давая обзор научных результатов Института, Григорий Трубников отметил актуальность научной повестки ОИЯИ на фоне мирового ландшафта физических исследований. «ОИЯИ развивается и строит свою научную программу синхронно и когерентно с ведущими мировыми лабораториями», - подчеркнул Григорий Трубников. Получен важный результат в области теоретической физики. Ученые ЛТФ ОИЯИ представили новый динамический механизм неполного слияния ядер. Работа дубненских теоретиков по этой тематике была опубликована в престижном журнале Physics Letters B. Продолжаются активные работы в рамках мегасайенс-проекта NICA. Практически завершены общестроительные работы, завершается строительство здания коллайдера. Внимание участников проекта сконцентрировано на завершении поставок оборудования. В ходе самого длительного в истории комплекса пусконаладочного сеанса эксперимент BM@N начал свою физическую программу, набрав более полумиллиарда событий. Впервые вычислительная инфраструктура ЛИТ ОИЯИ использовалась для реконструкции необработанных экспериментальных данных этого эксперимента. Статья, посвященная их анализу, направлена в престижный журнал JHEP. Стартовала программа прикладных исследований ARIADNA на NICA. В Лаборатории ядерных реакций продолжаются эксперименты на Фабрике сверхтяжелых элементов. Получены новые изотопы, впервые команда лаборатории получила изотоп 273Ds в реакции и холодного, и горячего синтеза. Идет монтаж нового ускорителя ДЦ-140 и строительство экспериментального зала ускорителя для прикладных исследований У-400Р. В ходе байкальской экспедиции 2023 года коллаборация Baikal-GVD установила два новых кластера оптических модулей. Теперь 12 кластеров нейтринного телескопа позволят улавливать около 10 нейтрино галактического и внегалактического происхождения в год. В ЛЯП ОИЯИ полным ходом идет подготовка к вводу в эксплуатацию линейного ускорителя ЛИНАК-200 - новой базовой установки лаборатории. Продолжается техническое обслуживание исследовательского реактора ИБР-2, возобновление его работы запланировано на осень 2024 года после получения лицензии Ростехнадзора. Специалисты ЛРБ изучают цитогенетические и поведенческие нарушения у обезьян в отдаленные сроки после облучения ускоренными тяжелыми ионами. В ЛИТ ОИЯИ GPU-компонента суперкомпьютера «Говорун» расширена пятью новыми серверами с восемью графическими процессорами каждый. Это дает новые возможности для решения задач машинного и глубокого обучения. Совместно с Департаментом развития цифровых сервисов продолжаются работы по расширению функционала цифровой экосистемы ОИЯИ. Директор Института в своем докладе коснулся кадровых вопросов, отметив, что осенью этого года около 1200 сотрудников служб ОИЯИ пройдут переаттестацию. Проведена важная работа по синхронизации деятельности финансовых служб Института и хозрасчетных подразделений. Департамент научно-организационной деятельности создает новую архитектуру Проблемно-тематического плана ОИЯИ, дающую прозрачное представление структуры научных проектов Института. Крупные инфраструктурные проекты Большое внимание уделяется развитию имущественного комплекса. Оптимизированы расходы гостинично-ресторанного комплекса ОИЯИ. Отремонтированы помещения Учебно-научного центра и Издательского отдела. Идут масштабные ремонтные работы в Доме международных совещаний и Доме физкультуры ОИЯИ. Запланирована модернизация столовых ЛЯП и ЛФВЭ, также предстоит капитальный ремонт ресторана «Дубна», который займет около года. Ведется ремонт и благоустройство пансионата «Дубна» в Алуште. Утвержден план развития Дома отдыха «Ратмино», где уже стартовала оценка состояния инженерных сетей. Проведена модернизация главной электрической подстанции на площадке ЛФВЭ, идет реконструкция подстанции на площадке ЛЯП. Вместе с этим оказывается поддержка городским объектам социальной инфраструктуры, в том числе Медсанчасти №9, где открыто 10 новых отделений и передовой сосудистый центр. Еще один крупный инфраструктурный проект - ремонт пешеходно-велосипедного и автомобильного контрольно-пропускных пунктов на площадке ЛЯП. Ожидается, что КПП для пешеходов и велосипедов заработает уже в сентябре этого года, а к концу года завершится ремонт автомобильного проезда на территорию площадки - он станет двухполосным. Проведен ремонт инженерных сетей на КПП ЛФВЭ, что стало подготовительным шагом к организации парковки для транспорта сотрудников лаборатории на более чем 200 машиномест. Развитие научных связей Григорий Трубников рассказал собравшимся о работе Учебно-научного центра и открывшегося в Дубне филиала МГУ, и о том, как ведется популяризация деятельности ОИЯИ. По направлению международного сотрудничества сделаны первые практические шаги в реализации подписанных меморандумов с новыми партнерами - Китаем и Мексикой. В ближайшее время ряд конкретных совместных проектов готовится для рассмотрения Совместными координационными комитетами ОИЯИ - Китай и ОИЯИ - Мексика. Развиваются научные связи с Индией и Бразилией. Эффективная работа Объединения молодых ученых и специалистов Заседание НТС продолжил доклад Владислава Рожкова, председателя Объединения молодых ученых и специалистов ОИЯИ, которое на сегодняшний день охватывает более 1000 молодых сотрудников до 36 лет. В дополнение к регулярным мероприятиям Объединением была организована первая Школа по ускорительной физике и технике. Организаторы надеются сделать ее ежегодной, уже есть заявка ЛЯР на проведение в следующем году подобной школы по тематике циклотронов. Организован ряд новых регулярных встреч: семинары ОМУС, киноклуб ОИЯИ и другие. Важным пунктом в докладе председателя ОМУС стало обновление Положения о молодежных премиях ОИЯИ и Положения ОМУС. Было необходимо актуализировать и оптимизировать процедуру проведения конкурса ежегодных премий ОИЯИ для молодых ученых и специалистов за лучшие научные и прикладные работы. Это связано с увеличением количества научных конференций ОМУС, являющихся независимыми этапами отбора лучших работ. Кроме того, отсутствует отдельная номинации конкурса для молодых сотрудников служб ОИЯИ. Необходимы изменения источника финансирования премий и увеличение их размеров. Для эффективного продолжения функционирования Объединения необходима актуализация Положения ОМУС. В числе изменений увеличение возраста участников Объединения до 35 лет включительно, снятие ограничений на количество членов Совета ОМУС, оптимизация процедуры голосования. Помимо этого, прозвучало предложение введения унифицированной формы заявок для молодых ученых ОИЯИ при подаче заявок на внешние конкурсы. По материалам Jinr.ru