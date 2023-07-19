Директор ОИЯИ академик РАН Григорий Трубников принял участие в дискуссионной сессии Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Форум проходил в Центре международной торговли в Москве.

Участие в сессии также приняли помощник Президента РФ Андрей Фурсенко, ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов и председатель совета директоров компании «Аквариус» Алексей Калинин.

Участники обсудили стратегии технологического развития России, место страны на международной научной арене в современных геополитических условиях, а также роль международного сотрудничества в науке.

Как отметил в своем выступлении директор ОИЯИ Григорий Трубников, государства-члены ОИЯИ продолжают поддерживать научные связи с Объединенным институтом и расширять повестку совместной работы над новыми крупными исследовательскими проектами. Недавно Египет стал страной-участницей. Есть самый серьезный интерес к присоединению у новых стратегических партнеров: Мексики, Китая, Бразилии, Индии, Аргентины и Чили. «Важно, что цеховая солидарность ученых сохранилась. Есть доверие в человеческих отношениях, есть обоюдная уверенность с европейскими учеными в необходимости быть готовыми к возобновлению кооперации. Эта солидарность позволяет развивать исследования на мировом уровне», - отметил Григорий Трубников. - Проекты, которые сейчас реализуются с участием российских ученых в Дубне, на Большом адронном коллайдере в лаборатории ЦЕРН, а также в Китае и Японии, невозможно построить в одиночку ни одной стране. Это масштабные эксперименты, которые являются ключевыми мостами выстраивания международных экосистем и научных блоков вокруг мирного исследования окружающего нас мира». Григорий Трубников обозначил доверие в качестве ключевого элемента, благодаря которому подобные сложные системы могут существовать и эффективно функционировать.

В рамках Форума будущих технологий прошли пленарное заседание с участием Президента Российской Федерации, дискуссионные сессии, а также пресс-конференция.

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