На днях в Пекине состоялось очередное 14-е заседание российско-китайской рабочей группы по высоким технологиям и инновациям. По приглашению российской стороны в работе этого совещания принял участие представитель ОИЯИ, заместитель руководителя Департамента организационной деятельности Алексей Жемчугов.

На встрече стороны обсудили практические шаги по исполнению четырехстороннего Протокола об укреплении сотрудничества в области фундаментальных исследований, в частности, реализацию мегасайенс-проекта NICA и других флагманских крупномасштабных проектов институтов обеих стран.

На заседании Российско-Китайской рабочей группы по высоким технологиям и инновациям Подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству российско-китайской комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств обсуждались вопросы развития сотрудничества двух стран в области научных исследований, проектов класса «мегасайенс» и совместных научно-технических мероприятий. Руководителем российской делегации стал заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Сергей Терашкевич. Китайскую делегацию возглавил заместитель директора Департамента международного сотрудничества Министерства науки и технологий Китайской Народной Республики Сунь Цзянь.

Предметом обсуждения на совещании стали шаги, предпринятые сторонами по реализации Протокола об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований, в том числе по созданию Координационного комитета ОИЯИ - КНР, Рабочей группы экспертов и по плану дальнейшей работы.

На встрече стороны обсудили ход реализации проекта NICA, пути использования опыта успешного сотрудничества ОИЯИ и КНР в рамках строительства комплекса NICA, а также развитие сотрудничества и обменов в других инфраструктурных проектах класса «мегасайенс» между двумя странами. Стороны выразили готовность наращивать взаимодействие двух государств в области научных исследований.

Проведение очередного заседания Российско-Китайской подкомиссии по научно-техническому сотрудничеству запланировано в России в сентябре текущего года.

По информации jinr.ru