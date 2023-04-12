Юрий Цолакович Оганесян - уникальное явление нашего времени. Его имя, можно сказать, увековечено. Достаточно взглянуть на таблицу Менделеева, где последний 118-й элемент называется «оганесон». Всего же академик Оганесян является соавтором открытия элементов с 100-го по 108-й, а семейство с 113-го по 118-й синтезированы в Дубне под его руководством. Короткое интервью, которое академик дал «Российской газете» накануне своего 90-летия, является еще одним штрихом к портрету легендарного академика. - Юрий Цолакович, известно, что вы вовсе не хотели быть физиком, и все решил случай. Как это произошло? - Признаюсь, чем дольше живу, тем больше подтверждений, что случай играет огромную роль. По всем «законам» я должен был стать архитектором. Такова семейная традиция. Но мои друзья по школе решили ехать в Москву, чтобы стать физиками. В те времена они «были в почете». Уговорили поехать. Попробуешь свои силы, благо экзамены в МГУ, МФТИ, МИФИ сдавали раньше, чем в другие институты, а потом пойдешь в свой архитектурный. Физика и математика мне в школе давались легко. Словом, успешно прошел испытания в МИФИ, проверил себя и пошел сдавать экзамены в архитектурный институт. Потребовали документы. Я возвращаюсь за ними в МИФИ, а мне говорят: поздно, документы находятся в Комитете госбезопасности, проверять их будут долго - два-три месяца. Вот так оказался в этом престижном институте, который готовит специалистов для атомной промышленности. - Юрий Цолакович, вашим именем назван последний элемент таблицы Менделеева. Сейчас в ОИЯИ идут эксперименты по получению 119-го и 120-го элементов. А есть у таблицы предел? - Здесь два вопроса. Первый: насколько устойчивым будет ядро, если делать его все тяжелее? Так вот по законам квантовой электродинамики предел устойчивости расположен где-то в районе 174-го элемента. Как вы понимаете, до него от 118-го очень далеко. Так что работы непочатый край. Второй вопрос: а будет ли для таких новых сверхтяжелых элементов выполняться менделеевский закон периодичности? Можно ли их включать в таблицу? Пока у науки нет ответа. Пока мы мало знаем про так называемое сильное взаимодействие, которое работает в атомном ядре и удерживает его от распада. Возможно, для новых элементов периодический закон не будет выполняться, и они не впишутся в таблицу. - Вы ищете «Острова стабильности», где синтезированные на ускорителях сверхтяжелые элементы смогут жить и сотни лет, а может, даже миллионы. Откуда такая уверенность, что эти феномены будут открыты? - Уверенность появилась, когда стало понятно, что ядро имеет структуру. Здесь такая история. Еще в 1928 году наш великий соотечественник Георгий Гамов (советский и американский физик-теоретик) предположил, что ядро похоже на каплю жидкости. Эта модель удивительно хорошо описывала свойства ядер. Но потом наша лаборатория получила результат, который коренным образом изменил эти представления. Мы выяснили, что в обычном состоянии ядро не ведет себя подобно капле жидкости, не является аморфным телом, а имеет внутреннюю структуру. Что при определенном количестве протонов и нейтронов в очень тяжелом ядре период полураспада может быть не доли секунды, а часы, дни, годы и даже миллионы лет. Может, и слишком смело, но мы ищем. - Конечно, вам постоянно задают вопрос о том, какая польза народному хозяйству от ваших работ, в которые вкладываются большие деньги? - Вопрос вполне естественный. Его задают не только в нашей стране. Кстати, и от политиков приходится слышать: эти ваши ускорители, установки, электроника, компьютеры стоят громадных денег, и почему мы должны их отрывать от строительства больниц, ведь в некоторых из них больные даже в коридорах лежат. Такой потребительский взгляд на науку, к сожалению, доминирует. Что касается конкретно искусственных элементов, то могу привести слова знаменитого итальянского физика Энрико Ферми. На вопрос сенатора США: «Господин Ферми, а зачем мы вам должны давать миллионы долларов, чтобы вы нашли свою элементарную частицу? Что мы от этого будем иметь?», ученый ответил: «Конечно, если построить новый корпус госпиталя, то 500 человек будут иметь нормальные условия для лечения. Но когда было открыто 17 атомов плутония, то никто не смог бы предсказать, что всего лишь через пять лет атомное ядро будет новым источником энергии». От 17 атомов дошли до сотен тонн плутония - искусственного элемента, на основе которого стал развиваться новый вид энергетики. В науке не бывает так, что, открыв что-то сегодня, завтра уже можно приспособить это для какой-то пользы. Открытия дают знания и показывают пути в совершенно новые, ранее неведомые области деятельности. Эти знания потом могут дать совершенно неожиданное решение в другой области, где оно покажет прикладную значимость. Самый яркий пример - интернет. Ведь он появился в ЦЕРН, когда физикам потребовалось работать с огромными объемами информации, получаемой на гигантских ускорителях. И в науке таких примеров огромное множество. По материалам «Российской газеты» подготовила Людмила ПЕТРОВА Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ Уважаемый Юрий Цолакович! Примите теплые, душевные поздравления с юбилеем от Совета директоров градообразующих предприятий Дубны! Знаем, что, несмотря на множество регалий, наград, престижных премий и почетных званий, вы человек очень скромный и стараетесь избегать патетики. Но 90-летие со дня рождения - очень весомый повод, чтобы выразить признательность за ваши заслуги перед российской и мировой наукой, перед Подмосковьем и Дубной, где вы живете и работаете более 65 лет. Не будем бояться громких слов: вы, без преувеличения, личность планетарного масштаба. Люди на всех континентах пользуются Периодической таблицей Менделеева и видят, что 118-й химический элемент носит название «оганесон» - в вашу честь. Ученик одного из основателей Объединенного института ядерных исследований Георгия Николаевича Флерова, вы достойно продолжили дело своего учителя. Вместе с командой ученых проводили экспериментальные исследования, изучая свойства окружающей нас материи, синтезировали сверхтяжелые элементы и изотопы. Эта работа продолжается, и Лаборатория ядерных реакций имени Г.Н. Флерова ОИЯИ под вашим научным руководством остается в числе первопроходцев, ставит новые цели и задачи, уверенно движется вперед по пути познания. Коллеги, друзья, собеседники и соратники отмечают вашу удивительную способность создавать комфортную среду для обсуждения самых смелых идей, интеллигентность, огромное человеческое обаяние и чувство юмора. Ваша преданность науке, творческая увлеченность, твердая гражданская позиция - прекрасный пример для молодежи. Искренне желаем вам доброго здоровья, бодрости, сил, энергии и вдохновения для новых свершений! Совет директоров градообразующих предприятий Дубны Штрихи к портрету Григорий Трубников, академик, директор Объединенного института ядерных исследований: - Чем меня всегда поражал Юрий Цолакович? У него фантастическая интуиция. И сейчас, когда ему 90 лет, она ему не изменяет. Он по-прежнему главный «дирижер» в своей лаборатории, которую много лет назад создал его учитель Георгий Николаевич Флеров. В ее работе есть специфика. Ученые нередко стоят перед выбором, какие эксперименты проводить? Есть 5-7 вариантов, все вроде бы перспективные, но нужно остановиться на одном. Начинаются споры, у каждого свои аргументы. И бывает, что руководитель остается вообще в одиночестве. Но берет на себя ответственность, а когда через полгода эксперимент заканчивается, все разводят руками - опять попал в десятку. Вообще природа одарила Юрия Цолаковича разными талантами. Он прекрасно рисует, пишет стихи. Глубоко рассуждает на самые разные темы, у него поистине энциклопедические знания.