Делегация ОИЯИ под руководством заместителя руководителя Департамента научно-организационной деятельности Алексея Жемчугова приняла участия в работе 7-й Каирской международной инновационной выставки.

Выставка проходила в новой административной столице Египта под патронажем президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Организаторами выставки являлись Академия научных исследований и технологий Египта и Министерство высшего образования и научных исследований, а стратегическими партнерами - ОИЯИ и Фонд развития науки и технологии Египта (STDF).

Академия научных исследований и технологий с 2014 г. ежегодно (с перерывом с 2019 по 2023 гг.) проводит в Каире международные выставки инноваций, где ученые и изобретатели, сотрудники центров трансфера технологий, представители высокотехнологичных компаний встречаются и делятся своими идеями.

На полях 7-й Каирской международной инновационной выставки состоялось 15 сессий, семинаров, конкурсов и панельных дискуссий. За два дня ее посетили около 5 тыс. человек, интересующихся наукой, технологиями и инновациями. В работе выставки приняли участие 88 организаций из 6 государств.

В ходе работы выставки делегация ОИЯИ приняла участие в панельной дискуссии «Научная дипломатия в меняющемся мире», в рамках которой Елена Бадави выступила с сообщением об опыте ОИЯИ как платформы для реализации научной дипломатии. Среди участников панельной дискуссии были бывший министр иностранных дел Египта Мухаммад аль-Ораби, президент Лиссабонской академии наук профессор Жозе Луиш Кардозо, президент Академии научных исследований и технологий Египта, полномочный представитель Египта в ОИЯИ профессор Махмуд Сакр и руководитель офиса DAAD в Каире Карстен-Михаэль Вальбинер.

Также состоялся тематический круглый стол «JINR: Unlimited opportunities for international cooperation», на котором члены делегации ОИЯИ выступили с докладами на темы международной деятельности Института, программ подготовки кадров, а также рассказали об инновационных проектах как в целом в ОИЯИ, так и, в частности, в рамках проекта NICA и на циклотронном комплексе ЛЯР.

В рамках работы выставки делегация Института также работала на информационном стенде. В день открытия выставки по приглашению Полномочного Представителя Египта профессора Махмуда Сакра стенд ОИЯИ посетил министр высшего образования и научных исследований Египта Мухаммад Ашур в сопровождении министра высшего образования и научных исследований Судана Мухаммада Дахаба и министра науки, технологий и высшего образования Португалии Эльвиры Фортунато. Стенд ОИЯИ пользовался большим интересом у посетителей и участников, аудитория выставки и участники панельных дискуссий и круглых столов с теплом отзывались о стране местопребывания Института.

По материалам jinr.ru