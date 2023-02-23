Мексика и ОИЯИ подписали соглашение межправительственного уровня. В Совместной декларации о намерениях между Национальным советом по науке и технологиям Мексики (CONACYT) и Объединенным институтом ядерных исследований отражены планы сторон вести совместную работу в области передовых фундаментальных и прикладных научных исследований.

Со стороны Мексики подпись на документе поставила генеральный директор CONACYT Мария Елена Иварес-Буйлла Росес. В Дубне документ подписал директор ОИЯИ Григорий Трубников. Торжественная церемония состоялась 16 февраля на 133-й сессии Ученого совета ОИЯИ в присутствии Чрезвычайного и Полномочного Посла Мексиканских Соединенных Штатов в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса.

Комментируя подписание документа, Григорий Трубников отметил: «Сегодня мы заключили соглашение межправительственного уровня, которое открывает для нас новые горизонты сотрудничества с Мексикой. Научная программа Института хорошо коррелирует с программой мексиканских университетов и научных организаций. Это сотрудничество откроет новые возможности для всех стран-участниц Института». Директор ОИЯИ также подчеркнул, что сотрудничество с Мексикой, одной из ключевых стран Латинской Америки, позволит придать новый импульс развитию отношений Объединенного института с Аргентиной и Бразилией.

Эдуардо Вильегас Мехиас выразил свою уверенность в успехе коллаборации CONACYT и ОИЯИ. «Мексика готова сделать еще один шаг в направлении взаимопонимания. Мы горячо верим в силу знаний и возлагаем большие надежды на совместное будущее», - отметил Посол.

Подписание декларации предварял доклад президента Мексиканского физического общества и профессора Института физики Мексиканского национального автономного университета (UNAM) Аны Марии Сетто Крамис, посвященный перспективным направлениям для расширения сотрудничества Мексики и ОИЯИ. Среди сфер, потенциально представляющих интерес, докладчик обозначила такие направления, как применение синхротронного излучения для изучения характеристик новых материалов, теоретические и экспериментальные исследования в области физики плазмы. Кроме того, взаимный интерес представляют ядерная, радиологическая безопасность, дозиметрия, а также радиационные физика и химия.

В своем комментарии Ана Мария Сетто Крамис отметила, что подписанное соглашение позволит вести взаимообогащающее сотрудничество, полезное не только состоявшимся мексиканским ученым, но особенно молодому поколению, которому есть чему поучиться в ОИЯИ. «Совместная декларация о намерениях - очень значимый документ, она выражает волю обеих сторон работать вместе и взять на себя обязательства воплотить задуманное в реальность. Это не первый шаг в нашем сотрудничестве с ОИЯИ, оно продолжается уже несколько лет в рамках проекта NICA, но соглашение значительно расширит возможности кооперации. Мы очень оптимистично смотрим на будущее нашего сотрудничества!» - сказала она.

По материалам jinr.ru