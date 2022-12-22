14 декабря в штаб-квартире Сбербанка прошло вручение первой Научной премии Сбера. Ее лауреатом стал всемирно известный ученый, научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ академик РАН Юрий Оганесян.

Наш ученый удостоен премии за основополагающие работы по синтезу сверхтяжелых элементов и вклад в становление экспериментальной базы ускорителей, которые закладывают перспективу для революционных ядерных технологий.

Научная премия Сбера - это крупнейшая частная российская премия в области науки. Она вручается в трех номинациях: «Физический мир», «Науки о жизни» и «Цифровая вселенная». Премия в размере 20 млн рублей присуждается за вклад в исследования и разработки, которые имеют значительный потенциал влияния на научно-технический прогресс.

Помимо Юрия Оганесяна, лауреатами премии стали академики РАН Александр Габибов и Александр Холево. Доктор химических наук Александр Габибов награжден за открытие каталитической функции иммуноглобулинов в природе и создание методами комбинаторной химии и биологии искусственных биокатализаторов для терапии онкологических и аутоиммунных заболеваний. Доктор физико-математических наук Александр Холево получил премию за основополагающий вклад в квантовую информатику и работы, открывающие путь к принципиально новым системам коммуникаций и вычислений.

Председатель правления Сбербанка России Герман Греф лично наградил лауреатов премии. «Мы задумали Научную премию Сбера как один из источников поддержки научного сообщества, чтобы исследователи могли продолжать свою работу на благо России и всего мира», - сказал он.

Эта идея премии нашла отражение в том, что Юрий Оганесян принял решение на полученные средства организовать премиальный фонд для поддержки ученых, особенно молодых.

Заявки на премию отбирали независимые эксперты - 392 российских и зарубежных ученых. Были сформированы списки финалистов в каждой номинации. Итоги конкурса подвел комитет премии, в составе которого академики РАН и ученые с мировым именем.

Сопредседателями комитета стали Герман Греф и лауреат Нобелевской премии по физике Константин Новоселов.

По материалам jinr.ru

Фото пресс-службы Сбера