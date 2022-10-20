В Объединенном институте ядерных исследований обсудили текущее состояние и перспективы научно-технического сотрудничества с Китайской Народной Республикой. Было отмечено, что в настоящий момент необходимость развития этого сотрудничества возросла.

«Привлечение новых крупных партнеров - один из приоритетов, заложенных в стратегических документах по развитию Института. Китай обладает большими перспективами для ОИЯИ и несет большой потенциал. На необходимость усиления сотрудничества с этой страной обратили внимание члены Ученого совета ОИЯИ на сентябрьской сессии», - подчеркнул директор Объединенного института Григорий Трубников.

С докладами о текущем сотрудничестве с китайскими научными организациями и перспективах его развития на совещании выступили представители лабораторий Института. Участники международных научных коллабораций в ОИЯИ и Китае рассказали о взаимном участии в научных проектах этих коллабораций.

Лаборатория ядерных реакций заинтересована в развитии сотрудничества с Институтом современной физики Китайской академии наук (Ланьчжоу) в области новых ионных источников. Измерение масс ядер сверхтяжелых элементов – задача, которую в мире еще никто не решал, – может стать перспективной темой совместной работы. Большой интерес представляет исследование химических свойств СТЭ, в частности, 113-го элемента.

Лаборатория теоретической физики имеет давний опыт сотрудничества с Китаем, новый импульс которому придало соглашение 2009 года с Институтом теоретической физики Китайской академии наук. Ежегодно проводятся совместные совещания по ряду направлений ядерной физики и физики адронов. Взаимный интерес представляет возможность организации программы по теоретическим исследованиям в рамках мегасайенс проекта NICA.

Тема взаимного участия в крупных международных проектах ОИЯИ и КНР стала одной из ключевых тем совещания. Так, комплекс NICA представляет интерес в развитии кооперации сразу нескольких лабораторий Института с китайскими организациями. Серьезной платформой для укрепления сотрудничества стало соглашение по участию китайских ученых в NICA, подписанное в 2019 году. Китайская сторона активно участвует в проектах по направлениям ускорительной техники и создания детекторов. Две китайских организации - университет Цинхуа и Китайский институт атомной энергии - включились в работы в рамках коллаборации SPD. Университет Цинхуа уже около десяти лет задействован в проекте NICA. Его специалистами создается времяпролетный детектор SPD, а также ведется совместная работа над электромагнитным калориметром для MPD. Институт атомной энергии заинтересован в сотрудничестве по проекту SPD в области разработки газовых детекторов Micromegas. Важной областью совместных работ выступает создание микроэлектроники для проекта NICA.

Ученые ОИЯИ в свою очередь активно включены в китайские исследовательские проекты. Это и проект BES III, и коллайдер CEPC, и участие в нейтринном проекте JUNO/DayaBay.

Новым пространством для сотрудничества может стать создаваемый в Институте циклотрон MSC-230. Существует большой взаимный интерес к совместной разработке ВЧ-систем, резонаторов и магнита для ускорителя.

По тематике исследований Лаборатории нейтронной физики ОИЯИ в 2005 году было подписано соглашение о сотрудничестве между ОИЯИ, Пекинским университетом и Институтом атомной энергии. Ведутся совместные исследования сечений реакций на быстрых нейтронах. С 2018 года китайские коллеги присоединились к проекту TANGRA. С 2016 года международный семинар по взаимодействию нейтронов с ядрами ISINN проходит поочередно в ОИЯИ и в Китае. Проводились совместные работы в рамках пользовательской программы ИБР-2.

Среди перспективных сфер взаимодействия были также обозначены радиационные исследования и информационные технологии.

Участники совещания подчеркнули необходимость привлечения молодых китайских специалистов ОИЯИ по линии действующих в Институте школ и стажировок для студентов и молодых ученых в рамках программы постдоков Института.

Совещание показало многообразие и масштабность текущего сотрудничества практически всех лабораторий Института с научными организациями и университетами КНР и большой потенциал для развития этого сотрудничества. Директором ОИЯИ было предложено создать рабочую группу, которая определит наиболее перспективные тематики и проекты и подготовит организацию в ближайшей перспективе совместного онлайн-совещания ОИЯИ и заинтересованных китайских научных организаций для обсуждения как научных, так и научно-организационных вопросов с целью гармонизации формата сотрудничества ОИЯИ и КНР с его масштабностью и многодисциплинарным характером.

По информации Jinr.ru

Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ