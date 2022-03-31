26 марта – день основания Объединенного института ядерных исследований. В этом году ему исполнилось 66 лет.

Накануне праздника в Доме ученых состоялось торжественное собрание, где чествовали дубненских педагогов – победителей ежегодной премии-гранта ОИЯИ и сотрудников самого Института, удостоенных правительственных и ведомственных наград.

Виновников торжества поздравили директор ОИЯИ академик Григорий Трубников и глава города Сергей Куликов. Григорий Владимирович напомнил об основных событиях Института за прошедший год и об успехах его коллектива, о том, что долгие годы Объединенный институт сохраняет лидерские позиции в мировой науке.

Об этом был и фильм, показанный на большом экране, позволивший еще раз вспомнить награждение академика Юрия Цолаковича Оганесяна премией ЮНЕСКО и открытие панно «Периодическая таблица Д.И. Менделеева», о работах на глубоководном нейтринном телескопе Baikal-GVD и комплексе NICA, об открытии в Дубне филиала МГУ им. М. В. Ломоносова на базе действующего филиала НИИЯФ МГУ и о вступлении Египта в полноправные члены ОИЯИ…

Говоря о ежегодном конкурсе для педагогов Дубны на получение гранта, Г.В. Трубников отметил, что этой традиции исполнилось уже 22 года. И в этом году было принято решение отметить премией не десять, как обычно, а двенадцать педагогов.

Так, лауреатами премии стали: Яна Туманян, учитель биологии лицея №6; Елена Вишневская, учитель математики физмат-лицея им. Кадышевского; Ирина Ильинова, учитель химии лицея «Дубна»; Александр Ильин, учитель физики физмат-лицея им. Кадышевского; Ольга Клокова, учитель информатики лицея «Дубна»; Алена Зеленкова, учитель информатики гимназии №8; Николай Голяков, учитель информатики лицея №6; Павел Лучинин, педагог дополнительного образования колледжа «Дубна»; Наталья Горлова, педагог дополнительного образования ДОУ №9; Ольга Галкина, учитель английского языка школы №1; Лада Селиванова, учитель русского языка и литературы лицея №6; Инна Бурова, учитель русского языка и литературы школы №9.

Чествовали в этот день, как мы уже сказали, и самих сотрудников Объединенного института.

Знаком отличия Росатома «За международное сотрудничество в атомной отрасли» отмечен почетный директор ЛФВЭ Игорь Савин.

Медалью Министерства науки и высшего образования РФ «За безупречный труд и отличие» III степени награждены: главный научный сотрудник ЛЯП ОИЯИ Николай Русакович; начальник Научно-экспериментального отдела элементарных частиц ЛЯП ОИЯИ Александр Ольшевский.

Почетные грамоты профильного Министерства вручены: заместителю начальника юридического отдела Людмиле Борискиной; заместителю руководителя Департамента КиД Наталье Ленской; консультанту дирекции ОИЯИ Ирине Леонович; помощнику директора Института по безопасности Александру Михану; начальнику отдела труда и заработной платы Галине Сустиной; руководителю Управления социальной инфраструктуры Андрею Тамонову.

Благодарности Министерства науки и высшего образования РФ вручены: директору ЛРБ Александру Бугаю; начальнику Автохозяйства Виктору Журавлеву; главному редактору Еженедельника «Дубна: наука, содружество, прогресс» Евгению Молчанову; главному специалисту Департамента НОД Наталье Сисакян; начальнику Научно-информационного отдела Борису Старченко; помощнику главного инженера Евгению Углову; начальнику Издательского отдела Анастасии Шабашовой.

Благодарностью губернатора Московской области отмечен заместитель главного инженера Андрей Дударев.

Анна СУХАЯ

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