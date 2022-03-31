В Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ состоялся торжественный ввод в эксплуатацию облучательной рентгеновской установки SARRP производства фирмы Xstrahl (Великобритания), предназначенной для радиобиологических исследований на мелких лабораторных животных.

Вице-директор ОИЯИ Лъчезар Костов прокомментировал мероприятие от имени дирекции Института: «Я очень рад присутствовать на этом событии – открытии первой базовой установки ЛРБ, которая расширит исследовательские возможности этой лаборатории. Мы до сих пор гордились, что ЛРБ имеет возможность использовать всю исследовательскую инфраструктуру Объединенного института – источники нейтронов, тяжелых ионов разных энергий и гамма-лучей. Новую рентгеновскую установку можно назвать первой базовой установкой Лаборатории радиационной биологии».

«В плане исследования радиобиологических эффектов излучений для целей терапии в различных условиях эта установка для нас открывает широчайшие возможности», - отметил научный руководитель ЛРБ, член-корреспондент РАН Евгений Александрович Красавин.

Директор ЛРБ Александр Бугай, которому принадлежала идея приобрести редкий и во многом уникальный исследовательский комплекс, рассказал, что всего в мире действует сто таких установок, эксплуатируемых ведущими исследовательскими и онкологическими центрами по всему миру, главным образом в США и в Китае. Однако на территории России и Восточной Европы это единственная поставленная система SARRP, и она станет первой установкой такого масштаба и уровня в ЛРБ ОИЯИ.

SARRP представляет собой многофункциональное приборное обеспечение для полного моделирования цикла лучевой терапии с помощью рентгеновских лучей, которые используются в большинстве клиник мира при лечении онкологии. Новая установка является уникальным аппаратом, который позволит проводить не только облучение, но и подготовку к нему, планирование терапии с разметкой дозы, делать 3D-компьютерную томографию, анализировать ее по срезам. Прибор позволяет с высокой точностью создавать радиационное поле требуемой формы и облучать только нужную область. Благодаря своей конструкции SARRP дает возможность трехмерного планирования облучения опухоли, а также производить облучение не только прямым пучком, но и так называемой аркой, прицельно попадая в конкретный орган, не облучая здоровые ткани. Кроме этого, на SARRP можно в реальном времени анализировать происходящие процессы и моделировать облучение, регулируя интенсивность, напряжение и коллимацию рентгеновского луча.

По словам Александра Бугая, введение в строй такого мощного исследовательского инструмента позволит Институту внести вклад в развитие медицинской радиологии. Он пояснил, что установка послужит решению двух классов исследовательских задач. Во-первых, проводить комбинированное воздействие рентгеновского излучения и определенных лекарственных препаратов в рамках проводимых учеными ЛРБ инновационных исследований по повышению эффективности радиотерапии. Во-вторых, при помощи установки можно будет исследовать нейродегенеративные процессы в головном мозге.

«Таким образом, мы можем внести вклад и в изучение старения мозга, в развитие исследований механизмов нейродегенеративных заболеваний. Такой уникальный комплекс поможет нам существенно расширить не только наши фундаментальные познания о действии радиации на организм, но и помочь в практических вещах, таких как, прежде всего, развитие медицинских технологий», - заключил Александр Бугай.

По информации пресс-службы ОИЯИ