15 марта 1957 г. в Лаборатории высоких энергий Объединенного института ядерных исследований был осуществлен запуск легендарного синхрофазотрона ОИЯИ, протонного ускорителя на энергию 10 гигаэлектронвольт.

Об этом событии всему миру сообщила газета «Правда».

Синхрофазотрон стал одним из самых ярких достижений советской и мировой науки: его энергия, ставшая рекордной для мира, была достигнута уже через месяц после пуска, благодаря чему ОИЯИ стал лидером в области ускорительной техники. В течение трех с половиной лет дубненский синхрофазотрон оставался самым большим в мире.

Научным руководителем проекта по созданию синхрофазотрона стал директор ЛВЭ ОИЯИ академик В. И. Векслер, открывший в 1944 году принцип автофазировки, благодаря чему и стало возможным создание столь мощной машины.