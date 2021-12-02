28 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялось торжественное вручение VII Всероссийской премии «За верность науке». В номинации «Специальный вклад среди ученых, преподавателей, журналистов и общественных деятелей» лауреатом премии стал научный руководитель Лаборатории ядерных реакций ОИЯИ академик РАН Юрий Цолакович Оганесян. В числе претендентов на победу в этой номинации, вошедших в шорт-лист Премии, был также старший научный сотрудник Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ Марк Ширченко.

«От всей души хочу поздравить всех, кто стоит на этой сцене, всех, кто сидит в этом зале, с замечательным мероприятием. Наш с вами традиционный конкурс вышел в этом году на новый уровень: мы чествуем победителей в Кремле. Это наше отношение к тем, кто занимается популяризацией научных достижений и вносит свой вклад в развитие российской науки. Я поздравляю всех, кто подал заявки, всех, кто участвовал в этом конкурсе, поскольку в нем нет проигравших», - подчеркнул, вручая награды лауреатам, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

В текущем году Юрий Цолакович Оганесян стал центральной фигурой проекта «Напиши письмо ученому» Всероссийского конкурса для учеников 8-10 классов «Большая перемена»: школьники написали Юрию Оганесяну бумажные письма с вопросами, касающимися сферы науки. Всемирно известный ученый ответил каждому участнику, а три финалиста получили возможность встретиться с ним лично. Помимо этого, недавно ему была вручена первая Международная премия ЮНЕСКО-России имени Д. И. Менделеева в области фундаментальных наук.

«За верность науке» – ежегодная Всероссийская премия, вручаемая за выдающиеся заслуги в области научной коммуникации, популяризации науки и поддержки престижа деятельности ученых и инженеров в Российской Федерации. В 2021 году она вручалась в седьмой раз и привлекла рекордное количество заявок – 744. Премия вручается как ученым, так и журналистам, которые освещают тему российской науки, иным популяризаторам науки, а также представителям бизнеса. Организатором премии выступает Минобрнауки России при поддержке Российской академии наук, Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова. В совет Премии в этом году вошли 42 эксперта, среди которых – ученые, журналисты, специализирующиеся на научной тематике, представители государственных органов, частных фондов, некоммерческих организаций, вузов, научно-исследовательских институтов.

По материалам www.jinr.ru