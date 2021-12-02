Приятное сообщение пришло от наших друзей из города-побратима Нова Горицы в Словении.

Директор гимназии Андрей Шушмель направил в адрес академика Ю.Ц. Оганесяна поздравление в связи с присуждением ученому премии ЮНЕСКО им Д.И. Менделеева.

«Уважаемый господин доктор Оганесян!

От имени коллектива преподавателей, учащихся и родителей Гимназии Новой Горицы я сердечно поздравляю Вас с Вашим пожизненным вкладом в науку.

В то же время, как школьный центр ЮНЕСКО в регионе, поздравляем Вас с получением премии ЮНЕСКО им. Менделеева.

Вы вдохновляете всех наших учащихся, которые вступают на путь обучения на протяжении всей жизни, который будет посвящен науке для многих, химии и химическим технологиям для некоторых.

Приветствую, а также мои личные поздравления.

Андрей Шушмель, директор гимназии Нова Горица, Словения».

Истории дружбы между нашими городами – Дубной и Нова Горицей, уже более десяти лет. Все эти годы проект «Мосты дружбы» активно развивается при поддержке Посольства Российской Федерации в Республике Словения и лично Посла РФ Т.Р. Эйвазова. Более тысячи человек уже стали участниками этого совместного проекта, объединяющего два славянских народа.

Символично, что во время визита словенской делегации в 2018 году в Дубну ученик гимназии Нова Горицы – Крис Черны, увлекающийся ядерной физикой, получил подарок от академика Ю.Ц.Оганесяна – монографию и экземпляр таблицы Менделеева с личным автографом ученого.

С глубоким уважением относятся наши друзья из Словении к заслугам академика Ю.Ц. Оганесяна, что ещё раз подчеркивает международное признание заслуг ученого и верность братских связей между нашими народами.

Подготовила Анна Владимирова