22 ноября в Болгарии, на заседании выездной сессии Комитета полномочных представителей правительств государств-членов Объединенного института ядерных исследований, принято единогласное решение о повышении статуса Арабской Республики Египет до полноправного члена ОИЯИ.

В соответствии с Уставом ОИЯИ участники сессии КПП рассмотрели заявление от Арабской Республики Египет о желании войти в число стран-участниц ОИЯИ за подписью министра высшего образования и научных исследований Египта Халеда Абдель Гаффара. В ходе последовавшего голосования все страны-участницы ОИЯИ высказали безусловную поддержку предложению включить Египет в число стран-участниц ОИЯИ.

-Сегодня мы все стали свидетелями исторического события: впервые с середины 90-х годов прошлого века к ОИЯИ официально присоединилась новая страна-

участница – Арабская Республика Египет, – отметил директор ОИЯИ Григорий Трубников. – Это событие состоялось при полном консенсусе и абсолютной поддержке всех стран-участниц ОИЯИ. Фактически произошла формализация давнего, тесного, активного и энергичного сотрудничества с АРЕ. Египет – это страна с огромным технологическим и интеллектуальным потенциалом, которая не только развивает прикладные исследования, но очень высоко ценит и поддерживает фундаментальную науку.

Выражая признательность Комитету полномочных представителей ОИЯИ и Дирекции Института за оказанную поддержку, президент Академии научных исследований и технологий Египта Махмуд Сакр подчеркнул, что АРЕ возлагает большие надежды на сотрудничество с ОИЯИ, на сонастройку с научной повесткой всех стран-участниц:

- Мы видим ОИЯИ не только как одну из ведущих научных организаций в области ядерной физики, физики частиц и ускорительной техники, но также в качестве международной платформы, аккумулирующей научный потенциал 19-ти теперь уже стран-участниц и пяти ассоциированных членов. Становясь страной-участницей ОИЯИ, мы становимся членами большой интернациональной семьи. Надеемся, что наше участие также в свою очередь сможет обогатить ОИЯИ. Будучи проводником в научные сообщества стран североафриканского, ближневосточного и арабского регионов, Египет будет способствовать выстраиванию новых партнерских связей ОИЯИ, - отметил Махмуд Сакр.

По материалам пресс-службы ОИЯИ