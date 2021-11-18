На прошлой неделе Дубну посетил губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Во время своего недолгого визита он побывал в Объединенном институте ядерных исследований и вручил высокие награды дубненским ученым. - От всей души хочу вас поздравить с праздником, пожелать новых достижений, исследований, открытий, - сказал губернатор. - Труд ученого весьма сложный. Хочу пожелать, чтобы у наших великих ученых были популяризаторы. Люди, которые простым жителям рассказывали про химические, физические и математические процессы, как они влияют на нашу повседневную жизнь. Мне кажется, это тоже очень важная компонента. Развитие науки важно для нашей страны и каждого человека. За особо плодотворную научно-практическую деятельность сотрудникам Объединенного института ядерных исследований вручены областные награды. Так, за выдающийся вклад в развитие фундаментальных наук и укрепление международного научно-технического сотрудничества Юрию Оганесяну присвоено звание «Почетный гражданин Московской области». Награждая Юрия Цолаковича, губернатор особо отметил, что буквально на днях дубненскому ученому, наряду с итальянским химиком Винченцо Бальзани, присвоена первая в истории Международная премия ЮНЕСКО-России им. Д.И. Менделеева за достижения в области фундаментальных наук. - Юрий Цолакович, мы все очень радовались в очередной раз за ваши достижения, успехи. Конечно, когда получаешь такое признание, всегда понимаешь, что работает большая дружная команда. И работает давно, - сказал А.Ю. Воробьев. - Я хочу вам сказать искренние слова благодарности. И за достижения, и за то, что сегодня нас окружают ваши ученики, ваши последователи - люди, которые должны добиться следующих высот. Орденом «За заслуги перед Московской областью» II степени награжден доктор физико-математических наук, академик Российской академии наук, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников. Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден доктор физико-математических наук, профессор, заместитель научного руководителя Лаборатории ядерных реакций Михаил Иткис. Почетное звание «Заслуженный деятель науки Московской области» присвоено доктору физико-математических наук, начальнику сектора синтеза и свойств сверхтяжелых ядер Лаборатории ядерных реакций Владимиру Утенкову. Орденом Преподобного Сергия Радонежского награждены: главный технический специалист Лаборатории ядерных реакций Георгий Гульбекян, начальник научно-технологического отдела ускорителей Лаборатории ядерных реакций Василий Семин. После награждения академик Ю.Ц. Оганесян выразил признательность и отметил, что во время визита в ОИЯИ губернатора Андрея Воробьева после его вступления в должность ускоритель ДЦ-280 только строился. «Теперь он превосходит всех своих конкурентов в мире вместе взятых в несколько раз. Ему нет аналогов! - подчеркнул Юрий Цолакович. - Поэтому мы не отстаем от вас. Желаю вам также больших успехов, мы наблюдаем их в области каждый день. Спасибо вам большое». Подготовила Людмила Петрова Фото Елены Пузыниной