При поддержке резидента ОЭЗ Дубна» компании «Фабрика РТТ» в Екатеринбурге состоялся круглый стол «Практические аспекты переоснащения радиотерапевтической службы линейными ускорителями туннельного типа» для специалистов в области радиационной онкологии из 12 регионов России.

Техническими организаторами круглого стола стали Свердловский областной онкологический диспансер и «Междисциплинарный инновационный центр медицинского образования» (МИЦМО), партнером которого является «Фабрика РТТ». В этот день между МИЦМО и онкодиспансером было заключено соглашение о взаимной реализации научных и образовательных программ, направленных на усовершенствование профессиональных навыков специалистов в области медицинской физики и лучевой терапии онкозаболеваний.

В ходе научной программы профильные медицинские специалисты, эксперты из России и Швейцарии, представители компаний-производителей медицинской техники поделились практическим опытом эксплуатации передовой системы радиотерапии Halcyon.

Система Halcyon оригинальной разработки американской компании Varian является одной из самых современных в мире систем для дистанционной лучевой терапии большинства онкологических заболеваний, в том числе злокачественных опухолей легких, груди, головы, шеи и других локализаций. До настоящего времени Halcyon поставлялся из-за рубежа, но совсем скоро аппараты будут выпускать и в России – к их производству в этом году приступает резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Фабрика РТТ», которая поддерживает образовательный тренд среди специалистов в области радиационной онкологии.

- Тот факт, что одна из самых современных в мире систем радиотерапии будет производиться в России - большой шаг на пути к доступной и качественной онкологической помощи пациентам, - подтвердил заместитель генерального директора ООО «Фабрика РТТ» Дмитрий Райский. - Однако чтобы в короткий срок специалисты смогли реализовать весь потенциал нового оборудования, необходим практический опыт более опытных пользователей. Именно поэтому мы видим свою задачу в том, чтобы содействовать появлению таких образовательных площадок.

Директор МИЦМО Марина Черникова подчеркнула, что обучение профильных специалистов работе с передовым оборудованием является одной из самых важных составляющих успешной деятельности любого медицинского учреждения, а у специалистов Свердловского онкодиспансера, с которым центр будет сотрудничать, накоплен обширный клинический опыт в данной области. Диспансер одним из первых в стране был оснащен современным линейным ускорителем Varian Halcyon, который подходит для лечения большинства пациентов с онкологическими заболеваниями. Клинические и технические особенности этой передовой системы и стали предметом обсуждения на круглом столе.

- Наш диспансер оснащен оборудованием мирового уровня, в том числе ускорителем туннельного типа, который благодаря конструктивным особенностям и высокой клинической эффективности актуален для большинства российских лечебных учреждений, - отметил главный врач ГАУЗ СО «СООД» Владимир Елишев. - В рамках соглашения о сотрудничестве с МИЦМО онкодиспансер выступает в качестве клинической площадки. Такой формат взаимодействия мы считаем перспективным, это даёт возможность делиться опытом с коллегами из других регионов для повышения качества оказания онкологической помощи по всей России.

Материал подготовлен по информации МИЦМО