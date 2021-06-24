Завершился третий хакатон третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» - флагманского проекта президентской платформы «Россия - страна возможностей». Одной из региональных площадок конкурса стал Деловой клуб «Дубна», где на протяжении 48 часов участники решали предложенные кейсы. На хакатоне «Медицина, здравоохранение, наука» были представлены 6 кейсов от крупнейших компаний и госорганов: МИАЦ Калининградской области, «Ростелеком», «Сбер», правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, iHerb, Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского и EPAM Systems – американской ИТ компании, мирового производителя заказного программного обеспечения. Оператором конкурса выступает Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Поддержку четырем командам студентов университета «Дубна», который входит в первую сотню лучших вузов страны, оказывает особая экономическая зона «Дубна». Участниками стали команды «Моделириум», «IT_cow», «Уроборос 2.0», и «18446744073709551616». На протяжении 48 часов 190 команд решали кейсы Health & Science, направленные на разработку ИТ-решений для медицины и здравоохранения. Всего участниками было предложено 124 решения. Анализ данных, цифровая трансформация, Big Data, машинное обучение, Data Science, искусственный интеллект, Web, Mobile. Во время хакатона участникам помогали и оценивали их решения более 138 специалистов - эксперты, трекеры, жюри, ревизоры, ревьюеры. Хакатон - форум для разработчиков, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения (программисты, дизайнеры, менеджеры) сообща решают какую-либо проблему на время. - Перед Россией стоит задача цифровой трансформации всей страны, и провести ее надо как можно скорее, - говорит амбассадор конкурса Василий Оводков. - Поэтому в 2019 году и был организован «Цифровой прорыв», который сейчас стремительно набирает обороты. Аудитория конкурса в этом году более 2 млн человек, а уже через 5 лет через воронку «Цифрового прорыва» предполагается пропустить более 15 млн человек. Цель в первую очередь образовательная, дать молодежи знания, умения, самые новейшие технологии от лучших экспертов отрасли. Еще одна задача – отобрать кадры для цифровизации страны, самых талантливых ребят. Кроме того, для них платформа «Россия – страна возможностей» это еще и некий карьерный лифт, и если ты талантлив, энергичен, то можешь достаточно быстро занять топовые позиции в ведущих ИТ компаниях, и работать над цифровизацией России, ее завтрашним днем. Василий в свои 35 и сам является примером реализации описанных им возможностей: за плечами пять успешных хакатонов, финалист и победитель конкурса, проектный руководитель «Цифрового прорыва 2020» в номинации «Лидеры цифровой трансформации», член Общественной палаты городского округа Дубна, ИТ предприниматель. В этом году платформа «Россия – страна возможностей» и РАЭК пригласили стать амбассадором конкурса на площадке наукограда Дубна. По мнению Василия, на общем фоне наукоград выглядит отлично. Его ставят в пример, как единственный город с населением до 100 тысяч человек, в котором, благодаря команде Управляющей компании ОЭЗ, есть офлайн точка «Цифрового прорыва». На первом хакатоне, 3 из 4 команд студентов университета «Дубна» заняли призовые места и суммарно забрали 650 тысяч рублей. Какие проекты выбрала Дубна У группы разработчиков в обычных условиях работа над предложенными хакатоном кейсами может занять примерно полгода, здесь решение задачи занимает всего 48 часов. Режим жесткий, но результат достаточно высокий. Третьекурсник университета «Дубна» хак лидер и куратор движения Лев Белоусов уверен, что хакатон – это возможность по максимуму проявить свои качества разработчика, то место, где тебя могут оценить верхнего уровня эксперты: - Я участвовал в первом хакатоне, наш кейс «Нужен дома» должен был мотивировать молодых ИТ специалистов не уезжать из региона, остаться работать дома. С этим проектом «Гиперион» победил, кейсодержатель посчитал, что наш проект самый интересный и решает проблемы инвесторов. С нами будут сотрудничать в дальнейшем, доработаем проект уже в финале, в декабре, а затем будем внедрять его в Саратовской области. Это будет офис открытого типа для тех ребят, которые не имеют инструмента, но очень хотели бы пойти в разработку. Мы просчитали все – помещение, оборудование, какой будет софт, на чем можно сэкономить. В таком офисе можно комфортно работать. Еще одна цель хакатона – заслужить достойную стажировку в высокотехнологичной компании. После первого хакатона у Льва Белоусова есть выбор – ему предложили стажировку резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Прогрессив Медиа» и московская компания «Кодерлайн». А на нынешнем хакатоне Лев уже выступал в качестве куратора – помогал «выстрелить» другим командам: «У нас очень амбициозные креативные ребята, которые тоже заслуживают хорошей стажировки и достойной карьеры в будущем». Максим Борисов, капитан команды «18446744073709551616» (2 в 64 степени): - Наша команда состоит из студентов университета «Дубна» разных курсов и выпускников этого года Института системного анализа и управления. Мы занимаемся Data Science – анализом данных, поэтому из двух кейсов на эту тему взяли «Франтиры в науке». Это кейс с определением COVID-19, задача показалась нам более интересной, с большим полем для исследований. Результатом работы станет алгоритм, который на вход получает некую информацию (в нашем случае это статьи и патент, например, в области медицины), а на выходе получаем тренды или, как это называют франтиры, которые будут популярны в перспективе, в них можно будет инвестировать и получать выгоду. Для третьекурсницы Анастасии Анисимовой из команды «Уроборос 2.0» хакатон, в первую очередь, отличный опыт не только командной работы, но и самосовершенствования: - Хотя у нас разный уровень знаний, команда сложилась. Мы общается, делимся идеями, затем компануем их и выдаем результат. Наш кейс от МИАЦ: разработка системы дистанционного мониторинга уровня артериального давления и пульса у больных с артериальной гипертензией. Мы создаем веб приложение для отчета врачей и хотим по максимуму упростить использование устройств с нашим приложением. Основной акцент делаем на категорию пожилых людей, чтобы они не скачивали какое-то отдельное приложение. У каждого есть мессенджер, в котором человек переписывается, в нем создадем отдельный чат, куда можно будет записывать показания тонометра, также в этом чате будут звуковые уведомления, чтобы человек не забывал измерять давление, принимать лекарственные препараты, в него же будут присылаться рекомендации от лечащего врача. Прорывайтесь, друзья! Глава городского округа Дубна, доктор физико-математических наук Сергей Куликов рассказал о самых передовых высокотехнологичных разработках в сфере медицины: - В Дубне таких разработок много, но если взять международную межправительственную организацию – Объединенный институт ядерных исследований, то я бы назвал сверхпроводящий циклотрон для лечения онкозаболеваний, а также трековые мембраны, которые используют для плазмофереза - очистки крови путем избирательного удаления из нее плазмы. И, конечно, передовые разработки, связанные с радиацией, а именно - изучение влияния излучения на генетический код человека. Это важно прежде всего для путешественников в космос и влияния заряженных быстрых частиц на человека. На вопрос, какому из кейсов хакатона отдает предпочтение, Сергей Куликов, не задумываясь, ответил: «Я из научной среды, поэтому мне больше по душе франтиры науки. В мире есть масса разработок, выбрать и понять, какая из них наиболее перспективна или ряд наиболее перспективных определить заранее, значит достичь успеха уже на мировом уровне». О биомедицинском кластере рассказал директор Департамента по привлечению и взаимодействию с инвесторами АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Денис Иванов. Он отметил, что деятельность компаний зоны технико-внедренческого типа в первую очередь направлена на разработки и их вывод на рынок, в том числе продукции биомедицинского характера. - Сейчас в ОЭЗ работают более 4800 специалистов, - сказал Денис Иванов. - Биомедицинский кластер один из самых многочисленных. Его представляют 34 компании, в которых работают более тысячи человек. В кластер входят резиденты, выпускающие медицинские изделия, фармацевтическую продукцию, высокотехнологичные ИТ продукты. Среди ключевых компаний – «Фабрика радиотерапевтической техники», которая производит линейные ускорители для лечения онкозаболеваний, японская «Аркрэй», выпускающая портативные глюкометры, компания «Нордавинд», кардиофлешка которой пользуется огромным спросом за рубежом. Также на нашей площадке расположены крупные заводы – производители инновационных медицинских шприцев, пробирок, реагентов, иной продукции. На прямых включениях из регионов самые сильные представители рынка говорят о последних трендах, технологиях, о том, куда движется ИТ сфера, в них участвуют ученые, чиновники и производители инновационной продукции, а одновременный охват аудитории - порядка 20 тысяч человек. В общем предполагается, что за все 8 хакатонов к процессу подключатся более двух миллионов. Так что имена самых талантливых участников конкурса, тех, кто уже завтра будет делать цифровую революцию в России, станут известны всей стране. В их числе обязательно будут и студенты университета «Дубна». Символично, что итоги хакатона «Медицина, здравоохранение, наука» подвели 20 июня, в День медицинского работника. Две студенческие команды – «IT_cow» и «Уроборос 2.0», несмотря на жесткую конкуренцию, вошли в ТОП-10. Прямые включения из региональных ИТ-хабов конкурса «Цифровой прорыв» всегда завершались призывом - Прорывайтесь, друзья! С удовольствием к нему присоединяемся. Светлана Жукова