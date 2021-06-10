Панельная дискуссия «Нейтрино – неуловимые носители тайн Вселенной» состоялась 5 июня на стенде Минобрнауки России на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Собравшиеся обсудили актуальные задачи нейтринной физики, роль нейтрино в космологии, международные нейтринные эксперименты с участием российских ученых и формирование новой нейтринной программы, в которой кроме также должны быть задействованы биологи, медики, математики, механики и энергетики. Говоря о способах «приручить нейтрино», участники дискуссии отметили ту практическую пользу, которую могут дать нейтринные исследования другим областям знаний. Так, например, Байкальский нейтринный телескоп будет полезен экологам и геологам. Кроме этого, рассматривались возможности контроля атомных реакторов с использованием нейтринных детекторов. - Инструменты, с которыми российские ученые работают в области нейтринной физики, самые современные и самые амбициозные, одни из лучших в мире. Это и Байкальский нейтринный телескоп Baikal-GVD, и уникальная Баксанская обсерватория на Северном Кавказе. Таким образом, Российская Федерация имеет колоссальный вес и высочайшую репутацию в мировом научном сообществе, — подчеркнул модератор дискуссии, академик РАН, директор ОИЯИ Григорий Трубников, говоря о роли международных коллабораций в мегасайенс-проектах и в развитии нейтринной физики. Он также отметил, что в марте 2021 года на торжественном запуске Байкальского нейтринного телескопа в присутствии министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова была достигнута договоренность о разработке новой нейтринной программы фундаментальных и прикладных исследований в области нейтринной физики, астрофизики и физики частиц. - Думаю, что к 1 сентября прообраз такой большой российской нейтринной программы, как мы сейчас ее условно называем, появится. Сегодняшняя сессия и запуск Байкальского нейтринного телескопа – это прекрасная возможность для нас, физиков, не просто заявить о себе друг другу, но и пригласить, настойчиво зазвать в эту программу биологов, медиков, энергетиков, механиков, математиков, — сказал Григорий Трубников. Выступавшие были едины во мнении, что программа по изучению физики нейтрино и астрофизики должна стать хорошим поводом для консолидации всех научных институтов, максимального объединения ресурсов, инфраструктуры, интеллектуального потенциала для достижения прорывных научных результатов. Директор ИЯИ РАН Максим Либанов отметил: «Нельзя ставить барьеры между институтами. Необходимо объединять их усилия и ресурсы». - Президент РФ в Послании Федеральному собранию 2021 года обозначил три стратегических научных вектора для государства ну, как минимум, на ближайшие десять лет. Первый – это развитие энергетики, второй – это медицинский «щит» для государства в самом широком смысле этого слова: от здоровьесбережения до безопасности от различных биологических угроз, и третье направление – это климатоэкология. Мы сегодня, я надеюсь, не только убедили себя в очередной раз, но и дали аудитории почувствовать: нейтринная физика и астрофизика частиц имеют прямое отношение ко всем этим трем стратегическим векторам. Поэтому наш обобщающий тезис сегодняшнего заседания, первый – это «Делай науку в России» и второй – это то, что физики открыты для представителей всех наук: для биологов, медиков, математиков, гуманитариев, экономистов, финансистов – готовы и с огромным удовольствием зовут всех вас участвовать в этой большой, грандиозной программе, которая сейчас формируется по «зеленому свету», включенному Минобрнауки России, — подытожил Григорий Трубников. — Петербургский международный экономический форум – это площадка, куда приезжают наши страны-партнеры, это прекрасный повод пригласить в эту программу и наших зарубежных партнеров: как в фундаментальные исследования, так и в прикладные. Среди спикеров мероприятия были Игорь Белолаптиков, руководитель проекта Baikal-GVD в ОИЯИ, и Дмитрий Наумов, заместитель директора Лаборатории ядерных проблем ОИЯИ. Кроме этого, ряд сотрудников ОИЯИ присоединились к мероприятию онлайн. Участниками и спикерами дискуссии, в очном и дистанционном формате, также стали представители Института ядерных исследований РАН, Института космических исследований РАН, НИЦ «Курчатовский институт», Физического института им. П.Н. Лебедева РАН (ФИАН), а также представители двух российских мегасайенс-проектов в области нейтринной физики: глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD и Баксанской нейтринной обсерватории Объединенного института ядерных исследований. По материалам http://www.jinr.ru