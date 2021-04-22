В Объединенном институте ядерных исследований начала свою работу 16-я Международная стажировка для научно-административного персонала «Опыт ОИЯИ для стран-участниц и государств-партнеров» (JEMS-16). Участие в ней принимают представители Беларуси, Болгарии и России, проводится она на русском языке.

Во время традиционного обеда участников стажировки приветствовал директор ОИЯИ Григорий Трубников. Гости поделились с дирекцией Института задачами по развитию сотрудничества в научной и образовательной сфере. В частности, прозвучали вопросы по работе Информационных центров (ИЦ) ОИЯИ. Круглый стол по проблематике ИЦ является особенностью данной стажировки, он пройдет в среду 21 апреля в Доме международных совещаний.

Базовая часть программы JEMS-16 сгруппирована научными блоками по дням стажировки: «Физика тяжелых ионов и ускорительные технологии», «Исследования с нейтронами и наномир», «Теория, информация, образование», «Науки о жизни на Земле и в Космосе» и «Нейтрино и физика частиц». Участников ждет детальное знакомство с Институтом, лекции, встречи с руководителями и специалистами лабораторий, посещение объектов исследовательской инфраструктуры и традиционный итоговый круглый стол с Дирекцией Института.

Стажировка JEMS-16 должна была состояться в апреле 2020 года, но была отложена на неопределенный срок ввиду неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Дирекция Института предпринимает все возможные усилия по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции.

По материалам http://www.jinr.ru

Фото Елены Пузыниной