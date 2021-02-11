4 февраля состоялся первый визит в Объединенный институт ядерных исследований нового председателя Правления УК «РОСНАНО» Сергея Куликова.

Делегацию ООО «РОСНАНО» принял директор ОИЯИ академик Григорий Трубников. Руководители ОИЯИ и «РОСНАНО» посетили площадки флагманских научно-исследовательских проектов ОИЯИ и условились дать новый старт широкоформатному сотрудничеству.

Приветствуя главу «РОСНАНО», Григорий Трубников отметил, что «несмотря на яркий профиль Института в сфере фундаментальных научно-исследовательских задач, развитие и продвижение прикладных исследований выделено в качестве одного из приоритетов Стратегии развития ОИЯИ до 2030 года и далее. «Мы рассматриваем «РОСНАНО» в качестве одного из наших стратегических партнеров, с которым мы стремимся перейти на новый этап усиленного взаимодействия. Наша международная научно-исследовательская организация заинтересована в партнерах, которые помогали бы нам осуществлять трансфер знаний, технологий и наших научных результатов в промышленную область для нужд общества как в Российской Федерации, так и в других государствах-членах ОИЯИ», — подчеркнул директор ОИЯИ.

В ходе визита в ОИЯИ делегация «РОСНАНО» во главе с С.А. Куликовым посетила объекты научной инфраструктуры Института и познакомилась с его флагманскими проектами. На площадке Лаборатории физики высоких энергий Сергей Куликов осмотрел Бустер коллайдера NICA, запущенный в ноябре прошлого года с участием Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, и фабрику сверхпроводящих магнитов. Знакомясь с работой Лаборатории ядерных реакций, глава «РОСНАНО» побывал на Фабрике сверхтяжелых элементов, а также в наноцентре лаборатории.

По завершении программы визита в ОИЯИ знакомство Сергея Куликова с наукоградом продолжилось посещением Особой экономической зоны «Дубна».

По материалам jinr.ru