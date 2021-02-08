Дорогие дубненцы!

8 февраля мы отмечаем День российской науки. Для жителей Дубны это особый праздник. Мы гордимся статусом наукограда, который был присвоен нашему городу почти 20 лет назад, 20 декабря 2001 года.

Но задолго до этого Дубна получила известность в нашей стране и за рубежом как «город науки», «город ученых». Здесь живут, работают, участвуют в экспериментах ученые со всего мира. Результаты исследований нашли отражение и в Периодической таблице Менделеева: в честь наших физиков, города и региона названы синтезированные в Объединенном институте ядерных исследований химические элементы: флеровий, оганесон, дубний, московий.

Научные открытия, интеллектуальная деятельность, наукоемкое производство служат основой прогресса, движущей силой экономики. Всем этим славится наукоград Дубна, где успешно развивается и фундаментальная наука, и прикладные направления с прямой ориентацией на практическое применение.

В День российской науки хочу пожелать всем, кто посвятил себя научному поиску и выбрал профессию ученого, всем сотрудникам градообразующих предприятий и компаний-резидентов особой экономической зоны, где с успехом используются самые современные технологии, - новых успехов и плодотворной работы на благо Дубны, Подмосковья и России!

С.А. Куликов, глава г.о. Дубна