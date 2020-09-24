17 сентября исполнилось 110 лет со дня рождения Михаила Григорьевича Мещерякова - выдающегося физика-экспериментатора и талантливого организатора науки, лауреата Государственных премий СССР, члена-корреспондента АН СССР.

Дубненцам Мещеряков известен как один из основателей города. Его основные научные труды посвящены ускорителям, физике атомного ядра и элементарных частиц. М. Г. Мещеряков являлся руководителем работ по сооружению крупнейшего в то время ускорителя протонов - шестиметрового синхроциклотрона на энергию 680 МэВ, стоял у истоков создания Объединенного института ядерных исследований и города Дубны. Он входил в число советских ученых, которые принимали активное участие в решении атомной проблемы в СССР, первыми приступили к созданию больших ускорителей, проведению исследований в области физики атомного ядра и элементарных частиц, автоматизации научных исследований.

17 сентября сотрудники Института почтили память Михаила Григорьевича, возложив цветы к его памятнику, расположенному в сквере за ДК «Мир». В честь памятной даты в Доме международных совещаний ОИЯИ прошел мемориальный семинар, на котором состоялась презентация новой книги-альбома «Михаил Григорьевич Мещеряков. Портрет на фоне эпохи», подготовленной Научно-информационным отделом ОИЯИ в сотрудничестве c Лабораторией информационных технологий ОИЯИ