В конференц-зале Лаборатории информационных технологий ОИЯИ 16 сентября прошел семинар, посвященный 90-летию Николая Николаевича Говоруна (на фото). Несмотря на то, что Н. Н. Говорун ушел из жизни 40 лет назад, сегодня его имя звучит, его идеи разрабатываются в сферах, связанных с развитием информационных технологий. В Объединенном институте он заложил основы Лаборатории вычислительной техники и автоматизации (нынешней ЛИТ) и всей той деятельности, которая называется теперь «компьютинг ОИЯИ». Передовые разработки распространялись в страны-участницы Института, в первую очередь – СССР. Не случайно в Российском виртуальном компьютерном музее (www.computer-museum.ru) в разделе «Галерея славы» присутствует статья о жизни и деятельности ученого, где резюмируется: «Роль Н. Н. Говоруна в становлении отечественной школы системного программирования огромна. Это подтверждается результатами работ его учеников и последователей в настоящее время». Семинар памяти Н.Н. Говоруна стал в ОИЯИ первым за полгода «открытым» мероприятием, очное участие в котором смогли принять члены семьи ученого, ветераны лаборатории, коллеги из других городов и журналисты. Нельзя было не заметить, что за время эпид-ограничений люди соскучились по живому общению. Большинство гостей явились на семинар задолго до его начала, увлеченно беседовали и рассматривали стенды фотовыставки, посвященной Н. Н. Говоруну. Открывая семинар, директор ЛИТ Владимир Васильевич Кореньков заметил: «Говорить о Николае Николаевиче легко и просто, но в то же время и трудно. Он – блестящий ученый и прекрасный организатор – жил в ту эпоху, когда каждый день творились новые дела в направлении, определившем развитие информационных технологий в СССР и в ОИЯИ». С приветствием к участникам семинара обратился директор ОИЯИ Виктор Анатольевич Матвеев: «Всегда приятно бывать в вашей лаборатории, встречаться с сотрудниками, видеть, какой динамичной жизнью вы живете... Спасибо, что замечательно умеете беречь память о людях, которые много сделали для нашего Института». Директор подчеркнул, что, отмечая 90-летие Н.Н. Говоруна – корифея в столь объемной и бурно развивающейся отрасли как информационные технологии, – коллектив отдает должное и первому поколению ученых Института, и следующим за ними людям, которые подхватили и развили дело наставников. Как отметил выступающий, Н.Н. Говорун был человеком блестящим во всех отношениях, преданным науке и ее высоким идеалам, отдавшим Институту свой многогранный талант физика, математика, конструктора, инженера, наставника. «К сожалению, жизнь его оборвалась на пике карьеры, но многое из того, что Николай Николаевич задумал и предвидел, благодаря его ученикам и последователям обрело реальные формы и обеспечило столь успешное развитие Лаборатории информационных технологий. Суперкомпьютер его имени тоже отражает его замыслы». По-родственному тепло обратилась к участникам по видеосвязи вдова юбиляра Раиса Дмитриевна Говорун: «Хочу поздравить сотрудников лаборатории, учеников, друзей, коллег Николая Николаевича и выразить наилучшие пожелания всем, кто приехал почтить его доброе светлое имя. Хочу вам сказать спасибо за то, что вы до сих пор помните его и его творчество. Хочу пожелать вам успехов в работе, которую начинал Николай Николаевич». Затем В.В. Кореньков (кстати, ученик Н.Н. Говоруна – под его руководством защищал диплом в МГУ и начинал трудовую деятельность в ОИЯИ) представил доклад об идеях, которые были реализованы Говоруном и его командой, и о воплощении в жизнь его заветов. «У истоков ЛВТА в 1966 году стояли два великих человека – М.Г. Мещеряков и Н.Н. Говорун, – напомнил докладчик. – Начиная с 1958 года, когда в Институте была установлена первая вычислительная система «Урал», Николай Николаевич и его коллеги провели множество пионерских работ». Под руководством Говоруна в ОИЯИ были заложены основы - создания многомашинных комплексов; - автоматизации физических экспериментов; - трехуровневой вычислительной архитектуры Института; - платформы сотрудничества с ЦЕРН (пакет совместимости машинных программ); - внедрения вычислительной техники во все сферы деятельности: - локальной сети jinr.net (первая локальная сеть в мире); - компьютерных каналов связи с внешним миром (Интернет в ОИЯИ появился раньше, чем в России). Нынешнее состояние компьютерного комплекса Института В.В. Кореньков обрисовал в беседе с журналистами яснее, чем в докладе: «Мы создали уникальный комплекс, которого нет нигде в мире. Отдельные компоненты того, что в нем есть, имеются во многих научных центрах и странах. Например, ГРИД и Tier-1, или ГРИД и Tier-2, или «облако» и суперкомпьютер. Но ни в одном центре в мире нет такого комплекса, где есть всё перечисленное – мы уникальны. И наша задача не только чтобы эти компоненты были сами по себе, но чтобы они все были интегрированы: мы создали возможность запускать задачи на разных комплексах. Мы сделали иерархическую систему хранения данных: есть сверхбыстрая память, «теплая» и «холодная». Если данные очень востребованы, они хранятся в сверхбыстрой части, если чуть меньше, идут во второй уровень, еще меньше – в третий, а если потом понадобятся, опять переходят на верхний уровень. Иерархической системы такой емкости – под 85 петабайт – в России точно нигде больше нет. На суперкомпьютере «Говорун» очень много сделано в последнее время как воплощение некоторых идей и предложений Николая Николаевича. Во второй части семинара будем говорить о задачах, которые там решаются – большое количество проектов из всех лабораторий Института, жесткая конкуренция за ресурсы суперкомпьютера». По видеосвязи поделился своими воспоминаниями один из соратников Н.Н. Говоруна профессор факультета ВМК МГУ Александр Николаевич Томилин (сыгравший, по замечанию В.В. Коренькова, большую роль в воспитании кадров ЛИТ и в ее развитии): «Для тех, кто занимался созданием вычислительных систем и программ, очень значимым было общение с Н.Н. Говоруном и даже просто упоминание о нем. В новых делах в вычислительной технике и программировании имя Говоруна всегда было на первых рубежах... Он был человеком исключительной творческой активности, исключительной порядочности, увлеченным красотой и романтикой нового дела. От него мы получали мощный импульс надежды и радости будущих свершений...» Эмоционально выступил руководитель Суперкомпьютерного центра МГУ Владимир Валентинович Воеводин: «Я Николая Николаевича не знал и не пересекался с ним, но знаю его по невероятному шлейфу дел, воспоминаний людей, которые с ним общались, по тем впечатлениям, которые я получаю, когда приезжаю в вашу лабораторию. Для меня Говорун – человек очень близкий, шлейф его дел и эмоций всегда во мне остается...» Однокурсник и коллега юбиляра, научный сотрудник ЛИТ Геннадий Алексеевич Ососков рассказал, как, отработав пять лет в «почтовом ящике», пришел в ОИЯИ, и первым его встретил Николай Николаевич: «Он определил для меня путь, который я до сих пор продолжаю – треки элементарных частиц в магнитном поле... Роль его в судьбе каждого из нас была очень важной. Он был не только ученым, но и организатором, потому что хотел как можно быстрее осуществить свои идеи. Его интуиция в решении уравнений матфизики была потрясающей. Тогда существовало расчетное бюро, которое занималось решением этих сложнейших уравнений, но если нужно было срочно решить, он к утру решал...» «Он очень быстро принимал любые решения, – уточнил после череды личных воспоминаний бывший зам. директора ЛВТА Александр Андреевич Карлов. – У него в голове был свой суперкомпьютер...» Гендиректор компании «Контакт» Евгений Юрьевич Мазепа, бывший сотрудник ЛВТА, охарактеризовал юбиляра с неожиданной стороны: «Он был авантюрист с большой буквы, но все его авантюры заканчивались успехом, в том числе (локальная сеть) jinr.net. Привезли тогда из Женевы кучу «металла», работавшую со станками ЧПУ, непонятно было, что с ними делать, но мы сделали. У Говоруна была вера в людей...» «Он был потрясающим примером, «энергайзером», с удовольствием брался за неведомое. Его авантюризм был просчитанным, – парировал чуть позже в своем выступлении сын юбиляра, Н.Н. Говорун-младший, – поэтому во всем, за что брался, он достигал результата... Это был человек, который общался и взаимодействовал с таким невероятным количеством людей, с институтами, заводами, что я даже сейчас во множестве организаций сталкиваюсь с тем, что там Николая Николаевича знают и добром вспоминают. Это был уникальный, неординарный человек...» Напомнив, что Н.Н.Говорун первым поддержал направление аналитических вычислений и основал по этой теме конференцию, сотрудник ЛИТ Владимир Петрович Гердт добавил: «Я тоже удивлялся, насколько широким был круг его контактов. С ним всё можно было решать быстро при его доброжелательности и связях». «Я Николая Николаевича хорошо знала в течение десяти лет. Моя дочь – это его внучка, – поведала главный научный сотрудник ИПМ РАН Татьяна Константиновна Козубская. – Он был настоящий ученый и замечательный человек, добрый искренний, прямой, увлекающийся, легкий на подъем, со всеми проблемами можно было к нему подойти. После него ученики остались, школы остались, мы продолжаем так или иначе его дело». «Он был необыкновенный человек, общение с ним доставляло только радость, – подтвердила сотрудница ЛИТ Нэлля Юльяновна Ширикова. – Если кого и встретила я необыкновенного в жизни, то это Говорун». «Таких людей, как он, просто нет сейчас, – сказала в частной беседе с журналистом бывшая сотрудница ЛВТА Алла Ильинична Ефимова. – Всем, кому он достался как руководитель, просто повезло...» Подготовила Анна Алтынова Фото Игоря Лапенко