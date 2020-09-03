26 августа делегация ОИЯИ приняла участие в торжественном открытии Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества, которые будут проводиться в 2020 и 2021 годах. На официальной церемонии, проходившей в формате видео-конференции, ОИЯИ представлял первый вице-директор Г.В.Трубников. В зале видеоконференций в Дирекции ОИЯИ в качестве наблюдателей в событии участвовали директор В.А. Матвеев, лидер мегасайенс проекта NICA и вице-директор В. Д. Кекелидзе, а также начальник Отдела международных связей Д. В. Каманин. В ходе мероприятия было подписано Соглашение между Министерством науки и технологий Китайской Народной Республики и Объединенным институтом ядерных исследований об участии КНР в строительстве и эксплуатации флагманского проекта ОИЯИ - комплекса сверхпроводящих колец на встречных пучках тяжелых ионов NICA. В торжественной обстановке свои подписи под соглашением поставили заместитель министра науки и технологий КНР Хуан Вэй и первый вице-директор ОИЯИ Г.В.Трубников. Соглашение будет способствовать укреплению сотрудничества между ОИЯИ и КНР в области фундаментальных научных и прикладных исследований. В соответствии с тезисами соглашения стороны договорились создать Двусторонний координационный комитет (ДКК), включающий равное количество представителей от каждой из сторон. В компетенцию ДКК, который будет руководствоваться решениями высшего органа управления и контроля проекта - Международного наблюдательного совета NICA, войдет решение технических и финансовых вопросов участия китайских научных организаций в строительстве и эксплуатации комплекса NICA, старт которого намечен на 2023 год. Подписанное Соглашение является итогом работы по развитию сотрудничества на базе четырехстороннего Протокола, подписанного в 2015 году Министерством науки и технологий КНР, Министерством образования и науки Российской Федерации, Китайской академией наук и Объединенным институтом ядерных исследований. От ОИЯИ Протокол подписал Г.В. Трубников, выступивший инициатором и возглавивший процесс работы над Соглашением. Подписание проходило в присутствии высокопоставленных участников торжественной церемонии открытия Годов, на которой российскую сторону возглавляла заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Алексеевна Голикова, а главой представительства КНР выступала заместитель премьера Государственного совета КНР г-жа Сунь Чуньлань. В ходе церемонии открытия Годов также состоялось подписание Дорожной карты российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на период 2020 - 2025 годов. Подписи под документом поставили с российской стороны министр науки и высшего образования РФ В. Н. Фальков, и с китайской стороны - министр науки и технологий КНР Ван Чжиган. Подписание соглашения, имеющего особое значение как для проекта NICA, так и для Объединенного института в целом, прокомментировали директор ОИЯИ В.А. Матвеев, первый вице-директор ОИЯИ Г.В. Трубников, вице-директор ОИЯИ и руководитель проекта NICA В.Д. Кекелидзе. Директор ОИЯИ В. А. Матвеев: «Сегодняшнее подписание документа об участии нашего Объединенного института ядерных исследований вместе с Китайской Народной Республикой в реализации уникального проекта NICA является для нас историческим моментом. Очень важен факт, что подписание состоялось в ходе открытия Годов китайско-российского научно-технического и инновационного сотрудничества. Это демонстрирует, какое место занимает наш флагманский проект NICA в общем контексте российско-китайского сотрудничества». Первый вице-директор ОИЯИ Г. В. Трубников: «Для отношений ОИЯИ и Китая, на мой взгляд, подписание такого соглашения случилось довольно быстро, учитывая огромный масштаб Китая как страны и ОИЯИ как организации, включающей в себя 18 стран-участниц. Всего лишь за пять лет мы совершили, я бы сказал, просто фазовый переход и качественный скачок от намерений до совершенно конкретных шагов и дел. Подписан важнейший документ, который фактически делает Китай и его научные организации, входящие в Министерство науки и технологий КНР, полноправными участниками создания и дальнейшей эксплуатации проекта NICA. Здесь самое главное, помимо политического решения, что к проекту присоединяются реальные организации, реальные люди. Мы очень благодарны нашим китайским партнерам в лице Института физики плазмы в г. Хэфэй, Университета Цинхуа, Института современной физики в Ланчжоу, Пекинского университета, ну и, конечно, в лице сотрудников международных департаментов Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства науки и технологии КНР. Без их помощи, без их усилий мы бы не пришли к той победе, которую мы сегодня оформили в виде документа. Хочу отметить очень важную, идеологическую роль академика Владимира Георгиевича Кадышевского, который был одним из апологетов укрепления и развития отношений с Китаем. И, конечно же, поддержку нашего директора академика Виктора Анатольевича Матвеева, который сделал КНР одним из приоритетов Института в части привлечения новых стран. Со стороны Китая также были две ключевые фигуры, чью роль нельзя не упомянуть. Это профессор Цзянган Ли, в то время директор Института Хэфэя, а ныне вице-президент Академии инженерных наук Китая. И еще один человек, который продвигал этот проект и наше сотрудничество, – это Цао Цзяньлинь, занимавший в то время пост заместителя министра науки и технологий КНР, а ныне директор одного из крупнейших институтов в Пекине – Института лазерной физики. Я также с благодарностью упоминаю сегодня роль нашего Отдела международных связей, который видел это задачей супер-приоритета для себя. Неоценима и роль Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ. Все мы вместе общими усилиями сделали несколько важных шагов на этом долгом пути в тысячу миль, в конце которого на финише нам хотелось бы видеть полноправное членство Китая в ОИЯИ». Вице-директор ОИЯИ и руководитель проекта NICA В. Д. Кекелидзе: «Соглашение подразумевает активное участие наших китайских коллег в совместных задачах в рамках проекта NICA, которое даже немного выходит за этот проект. Прежде всего для нас очень актуально и значимо участие Китая в создании электромагнитного калориметра для нашего базового детектора MPD, масштабы которого таковы, что реализовать эту задачу усилиями одного Института невозможно. И мы благодарны нашим китайским коллегам, что они откликнулись на наш призыв и активно включились в реализацию. Следующая совместная задача - это разработка самых современных детекторных подсистем. Речь идет о так называемой технологии MAPS (Monolithic Active Pixel Sensors). Это самый передовой фронт детекторных технологий в области физики высоких энергий - технология, которая еще не была использована ни в одной из ныне действующих установок. Кроме этого, китайские коллеги подключатся к разработке электроники для наших детекторов. Китайские представители уже участвуют в анализе данных, в моделировании и, конечно, активно включатся в разработку наших программ анализа. И тут не может быть избытка рабочих рук и интеллектуальных сил - их всегда не хватает. В этой связи масштабное подключение ряда китайских университетов в качестве участников проекта NICA нами очень приветствуется. На основе тех технологий, которые разработаны и используются в NICA, также предусмотрена работа над рядом инновационных проектов. В частности, речь идет о сверхпроводящем накопителе энергии, который считается технологией будущего и прорывом в современной энергетике. Ну и наконец, медицинские технологии - направление, где мы с китайскими коллегами уже являемся партнерами и видим большие перспективы совместных работ». По материалам www.jinr.ru. Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ